Auf alle Fans der Boyband Team 5ÜNF wartet eine exklusive Überraschung! Am Freitag, den 03. September erscheint das neue Album "Einmal Boyband und zurück" – und ihr habt bereits am Mittwoch, den 02. September, die Möglichkeit, mit ihnen gemeinsam reinzuhören.

In den 90ern haben Boygroups wie Take That und die Backstreet Boys den Musikmarkt auf den Kopf gestellt. Jetzt kommen ihre großen Hits zurück. Auf Deutsch gesungen von der Band Team 5ÜNF.

Stellt Team 5ÜNF eure Fragen live per Video-Schalte

Wenn ihr exklusiv per Video-Schalte dabei sein wollt, macht jetzt mit. Wir verlosen fünf Zugangs-Links, die euch in den gemeinsamen Chat mit den Boys von Team 5ÜNF führen! Mit etwas Glück hört ihr das Album "Einmal Boyband und zurück" also schon zwei Tage vor allen anderen gemeinsam mit euren Stars und könnt eure Fragen direkt an Team 5ÜNF stellen.

Mitmachen könnt ihr bis zum 01. September 2021, 12:00 Uhr

Teilnahmebedingungen