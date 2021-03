TEAM 5ÜNF beamen das Phänomen "Boyband" ins Hier und Jetzt und geben erstmals in der Musikgeschichte legendären Boygroup-Hits ein Update in deutscher Sprache.

Jay Khan und Marc Terenzi sind die Gründer von TEAM 5ÜNF

Die beiden Ex-Boyband-Sänger Jay Khan (38) und Marc Terenzi (42) sind das Herzstück der neuen deutschen Boygroup. Beide schrieben bereits Boyband-Geschichte. Jay Khan gehörte zur internationalen Band "US5", die 2005 mit "Maria" die Chartspitze eroberte. Der US-Amerikaner Marc Terenzi sang bis 2004 fünf Jahre bei der Boygroup "Natural". Jetzt haben sie gemeinsam eine neue Boygroup gegründet. Um die Truppe auf die magische Boygroup-Zahl "5" zu erweitern, casteten Jay und Marc drei weitere Sänger mit Boygroup-Gen: David Lei Brandt (35), Joel de Tombe (39) und Sven Light (24).

Wer sind David Lei Brandt, Joel de Tombe und Sven Light?

Drei Sänger mit Womanizer-Potenzial haben sich im Casting durchgesetzt. Dazu zählt der Amerikaner David Lei Brandt, der seit zwei Jahren in Berlin lebt. Er bringt Erfahrung aus seiner Zeit bei der US-amerikanischen Boygroup "Varsity Fanclub" mit und war sechs Jahre lang als Tänzer für Lady Gaga unterwegs. Überzeugend war auch Musical-Darsteller Joel de Tombe, der bis 2001 Mitglied der holländischen Gruppe "All Of Us" war. Nummer Drei ist ausgebildeter Gitarrist und ein bekanntes Gesicht der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar": Der Frankfurter Sven Light machte 2018 den achten Platz.

"Komm zurück zu mir" als modernes Update von Take Thats "Back For Good"

Wir wollten dieser eher akustischen Nummer ein wenig mehr Tempo einhauchen. Die Magic Moments und die Intimität des Originals sollte dabei natürlich nicht verloren gehen – und genau das ist uns glücklicherweise gelungen.“ Jay Khan über ihre Version von "Back For Good"

Dass sie sich als Debütsingle einen der wohl größten Boyband-Hits aussuchten, liegt wohl auch in ihrer Mission begründet: "Das Lebensgefühl zu vermitteln, das Boybands zu dem macht, was sie waren und immer sein werden." Und mit einer bekannten eingängigen Melodie und deutschem Text wird doch gleich das Gefühl ausgelöst, sofort mitsingen zu wollen. So zumindestens die Intention von Jay Khan und Co. Für alle, die das Boyband-Fieber gepackt hat, gibts dann am 2. Juli 2021 das Debütalbum der Band "Einmal Boyband und zurück". Ob sie damit auch unzählige Herzen brechen werden?