Neues YouTube-Format: SWR Schlager präsentiert das große Musikexperiment

Was ist typisch Schlager? Wir zeigen es euch! Mit unserem neuen YouTube-Format räumen wir auf mit Klischees und Vorurteilen. Alle Folgen gibt’s hier für euch zum Nachschauen!

Schlagerfans treffen auf Schlagerhasser! Das glaubt ihr nicht? Dann müsst ihr euch unbedingt unser neues YouTube-Format anschauen, das am 27.1.2022 an den Start geht! In sechs Folgen zeigen wir euch was passiert, wenn Schlagerstars Fake-Fans entlarven und räumen unter anderem mit Klischees und Vorurteilen auf! Darüber hinaus gibt es exklusive Einblicke in das Privatleben der Stars der Szene. Mit dabei sind unter anderem auch Florian Claus und Michael Hartinger von voXXclub. SO habt ihr Schlager noch nie erlebt! Wann? Immer donnerstags um 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal von SWR Schlager.

Alle aktuellen Folgen des neuen SWR Schlager Musikexperiments: