Tim Wilhelm, der Sänger der Münchner Freiheit, kam am 9. November 1977 in Bayreuth zur Welt. Er ist also ein Skorpion. Denen sagt man nach, dass sie zu Extremen neigen: "Ganz oder gar nicht!" scheint die Devise zu sein. Tim ist auf jeden Fall mutig und weltoffen: Er ist gerade mit seinem Kleinbus unterwegs und fährt damit durch Europa. Kein Wunder also, dass er sich in den Sozialen Medien "freiheitstim" nennt! Na ja, vielleicht hat es auch ein ganz kleines bisschen was mit der Band zu tun...

imago images imago images / Future Image