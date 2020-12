Kaum zu glauben, dass Howard Carpendale (*14.1.46) am Anfang seiner Karriere eher erfolglos war. In seiner Heimat Südafrika konnte er nach anfänglichen Erfolgen nicht Fuß fassen, ein kurzer Ausflug in den Profisport in Großbritannien (er spielte Kricket) gelang nicht und seine Tour mit einer englischen Beatband war ein Flop. Aber Howard Carpendale ist offenbar ein klassischer Steinbock: Er macht einfach immer weiter. Und ist heute einer der erfolgreichsten Schlagersänger in Deutschland.

Imago Scherf