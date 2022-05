Sonia Liebing verrückt nach Familie

per Mail teilen

"Mein Haus, mein Mann, meine Kinder, meine Eltern, meine Hunde ...". Zuhause bei Sonia Liebing ist immer was los. Und das zeigt sie auch gerne ihren Fans auf Instagram!

Sonia Liebing: "Verrückte" Art von den Eltern

Sonia Liebing liebt ihre Eltern und ist der Meinung, dass sie ihre "verrückte" Art definitiv von beiden habe. Auf jeden Fall sind sowohl Mama als auch Papa für Quatsch vor der Kamera zu haben! Wir sind uns aber noch nicht sicher, wem die Sängerin ähnlicher sieht ...

Sonia Liebing: 4.019 Tage mit Ehemann Markus verheiratet

Sonia Liebing und ihr Mann Markus führen, soweit wir wissen, eine Bilderbuch-Ehe – dazu die zwei Töchter und die beiden Hunde Charly und Nacho. Dass das auch nach elf Jahren Ehe noch der Fall ist, machte Sonia jetzt mit einem Foto von ihr und ihrem Markus deutlich: und zwar am 11. Hochzeitstag. Dazu schrieb sie: "Auf die nächsten 11 Jahre! Das schaffen wir, wenn nicht wir, wer sonst? In guten wie in schlechten Zeiten." Auch von unserer Seite aus: Herzlichen Glückwunsch!

Sonia Liebing liebt das Tanzen mit den Kindern

Bei Liebings zuhause ist immer was los! Sonia hat mit ihren zwei Töchtern richtig viel Spaß. Wenn sie mit ihren Mädels im Garten zu tanzen anfängt, fliegen in einer wilden Choreo schon mal Schuhe durch die Luft!