Fesche Dirndl und Lederhosen, Festzelt-Stimmung und eine große Maß Bier. Auf der Wiesn in München geht's rund! Mittendrin: Schlagerstars wie Andreas Gabalier & Florian Silbereisen.

Oans, zwoa, gsuffa!? Die Wiesn in München zieht dieses Jahr wieder viele Volksfest-Liebhaber an. Vom 16. September bis 3. Oktober 2023 wird hier gefeiert, getrunken und geschunkelt – und das lassen sich auch die Stars nicht entgehen!

Zünftige Buam: Florian Silbereisen und Andreas Gabalier

Sänger und Moderator Florian Silbereisen ist in diesem Jahr auch mit von der Partie und hebt die Krüge mit Musiker Andreas Gabalier. In zünftiger Tracht haben die beiden Schlagerstars sichtlich Spaß!

Marie Reim zum ersten Mal auf der Wiesn

Als Oktoberfest-Anfängerin outet sich Sängerin Marie Reim. Doch neben Musikproduzent und Sänger Tim Peters und "Team Düsseldorf" ist sie in bester Gesellschaft – inklusive Einhorn! Zum feierlichen Oktoberfestbesuch-Einstand bekommt die hübsche Blondine von dem SWR Schlager Achterbahn-Challenge Moderator Tim sogar ein Lebkuchenherz geschenkt! Was da wohl drauf stand?

Mit einem goldenen Dirndl liegt die Sängerin auf jeden Fall neben der pinken und begehrten Barbie-Tracht dieses Jahr "goldrichtig". Die Dirndlschleife trägt die Single-Lady nach der Trennung von Freund Vinzenz links – so wie es sich für nicht vergebene Madln gehört. Und das mit dem Bier halten, das klappt mit jedem Oktoberfestbesuch besser!

Christian Schild feiert das Oktoberfest

voXXclub-Sänger Christian Schild hat sich ebenfalls unter das feiernde Volk gemischt. Höchste Zeit mitzutanzen, dachte sich der Sänger. Und das macht natürlich auch hungrig. Eine deftige Brotzeit mit Bier, Brezn, Schinken und Rettich gab es für ihn zur Stärkung.

Joelina Drews im Partnerlook mit ihrem Freund

Ein Partnerlook "on fleek"! Joelina Drews zeigt sich neben ihrem Freund in einem hellblauen Dirndll mit einer Schürze aus weißer Spitze. Beide Turteltauben waren auf dem Münchner Oktoberfest unterwegs und die Maß Bier hat ihnen offenbar auch geschmeckt. Joelina gesteht auf Instagram: "Ich liebe die Wiesn ja einfach, was soll ich sagen."

Nino de Angelo mischt das Damen-Festzelt auf

Schlagersänger Nino de Angelo hat es auf dem Oktoberfest zur Damen-Wiesn verschlagen. Und damit er auf gar keinen Fall übersehen wird von den Damen, hat er ein gelbes T-Shirt angezogen.