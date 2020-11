In seiner Comedy-Show "Late Night Berlin" hat Klaas Heufer-Umlauf mit der Parodie eines Schlagersongs überrascht. Mit dabei: Schlager-Veteranen Patrick Lindner und Bernhard Brink.

Auf so eine Idee kann nur Klaas kommen. Mit dem Titel "Sehnsucht nach Rave" hat der Fernsehmoderator mal wieder sein humorvolles Talent und eine gehörige Portion Selbstironie bewiesen. Die Message dahinter ist jedoch ernst: Da Corona bedingt alle Clubs und Diskotheken geschlossen sind, fehlen dem Partyvolk die Räume, wo es sich treffen und feiern kann. Deshalb wollte der 37-jährige in Tagen wie diesen ein Statement setzen – aber auf eine lustige Art und Weise.

Schlager hat Platz für Sehnsucht

Dazu hat er sich die beiden Schlagerprofis Bernhard Brink und Patrick Lindner ins Boot geholt. Denn …

"(…) nur die Klänge eines Schlagers, lassen einen von früher träumen, als die Welt noch in Ordnung war, die Herzen frei und die Clubs offen (…). Dieser Sehnsucht kann nur ein Musikgenre Ausdruck verleihen: Schlager!" Klaas Heufer-Umlauf im Video "Sehnsucht nach Rave"

Brink und Lindner komplettieren das Schlagertrio

Und die beiden Veteranen Brink und Linder sind mit Humor und Selbstironie dabei. Denn im Musikvideo werden dann so ziemlich alle Klischees bedient - auf beiden Seiten: Totalabstürze, durchfeiern bis in die Morgenstunden, Drogenkonsum. Sogar der Partygänger mit Filmriss, der vor den Club kotzt, ist mit dabei. So sieht Party-Kultur in dem Video aus. Und auf der Schlager-Seite haben sämtliche traditionellen Klischees ihren Einsatz: etwa der Trompeter, der spielt, obwohl gar keine Trompete zu hören ist, weiße Anzüge, Trachtenkleidung und die Bühne am Wasser.

Der ganze Titel auf Instagram