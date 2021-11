Die Schlagerstars in der Adventsszeit!

Im Schlager-Advents-Ticker gibt's die besten weihnachtlichen Posts sowie die schönsten privaten Momente der Schlagerstars rund um Weihnachten.

Die Adventszeit hat begonnen und so mancher Schlagerstar hat die ersten Vorbereitungen getroffen. Auch wenn das „Fest der Liebe“ in diesem Jahr erneut ein anderes zu werden scheint, die Vorfreude auf Weihnachten lassen sich die Schlagerstars dennoch nicht nehmen! Ob Plätzchen backen oder die Dekoration von Wohnung, Haus und Garten – der Countdown läuft...und das ist auch gut so.

Thomas Anders verpasst Garten den Weihnachtslook

Einer, der schon früh losgelegt hat, ist Sänger, Schauspieler und Moderator Thomas Anders. Mit den Worten "Turn the lights on! It‘s beginning to look like Christmas in my garden." läutet er auf seinem Instagram-Kanal die vorweihnachtliche Zeit ein! Die Vorfreude steht Thomas in jedem Fall ins Gesicht geschrieben.

Beatrice Egli genießt den ersten Schnee

Kaum ist der erste Schnee gefallen, stürzt sich Schlagersängerin Beatrice Egli auch schon in die weiße Pracht! Warm eingepackt grüßt sie mit einem Schnee-Foto ihre Fans auf ihrem Instagram-Kanal.

Linda Hesse präsentiert ihren DIY-Adventskranz

Na, wer wird denn einen Adventskranz kaufen, wenn man diesen doch wunderbar selbst basteln kann? So hat es zum Beispiel Linda Hesse gemacht! Ausgestattet mit einer Heißklebepistole zeigt sie stolz bei Social Media ihr gelungenes Meisterwerk!

Anna-Carina Woitschack vom Schnee verzaubert

Dass sich auch Anna-Carina Woitschack über den ersten Schnee freut, wird auf ihrem Instagram-Kanal deutlich! Die Schlagersängerin und Ehefrau von Stefan Mross spazierte am ersten Adventswochenende mit Mäntelchen und Mütze über weiße Felder und postete davon gleich mehrere Fotos!