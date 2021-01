Die ehemalige Miss Germany Isabel Gülck besser bekannt als Isi Glück (* 11.2.91) ist ebenfalls eine Wassermann-Frau. Da wundert es nicht, dass sie Mega-Park Direktor Carlos Lucio geheiratet hat. Ja, die Wassermann-Geborenen lieben eben die Abwechslung und so ein Mega-Park in Palma de Mallorca bietet einiges davon. Alltagsroutine mögen Wassermann-Geborene nämlich so gar nicht und die Wahrscheinlichkeit eines Nullachtfünfzehn-Lebens ist auf Malle vielleicht doch ein bisschen geringer…

Imago Noah Wedel