Jungfrau-Geborene (24.8.-23.9.) sollen ja für alles einen Plan haben. Sie gelten als zielstrebig und anspruchsvoll - in Bezug auf andere, aber auch auf sich selbst. In fast 50 Jahren Bühnenerfahrung wird das Lena Valaitis (*7.9.43) sicherlich geholfen haben, in der Musikbranche zu bestehen. Das betrifft übrigens auch die Erscheinung: Ungeschminkt und in Jogginghose gibt es Lena Valaitis selbst alleine zu Hause nicht. Denn die Jungfrau hat sich auch optisch immer im Griff!

dpa Bildfunk Picture Alliance