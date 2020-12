per Mail teilen

So haben Helene Fischer, Florian Silbereisen, Maite Kelly, Vincent Gross und Co. die Lockdown-Zeit während Corona für sich genutzt.

Ein Fest der Liebe auf Abstand, ein minimalistisches Silvester und ein ernüchternder Jahresrückblick... Die Corona-Pandemie in diesem Jahr hat vor allem die Event- und Musikbranche ganz neu gefordert. Bei vielen Stars und Musiker*innen sind Optimismus und Kreativität gefragt. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen! Was ist, wenn Konzerte und Interview-Termine plötzlich abgesagt werden, es zu keinen persönlichen Aufeinandertreffen mehr kommt? Ist die aktuelle Lage eher Fluch oder Segen für unsere Künstler? Lest selbst!

Hausarrest und Zwangspause - auch für Stars wie Helene Fischer

Für viele Schlagermusiker*innen bedeutet die Corona-Zeit vor allem eine Auszeit von der Bühne. Dennoch lassen die verordneten Sicherheitsmaßnahmen mit Ausgangsbeschränkungen mehr Raum und Zeit für die Familie und alltägliche Dinge zu Hause.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Ich habe mal Zeit gehabt, um auch mal in der Küche zu stehen, ganz viel zu kochen und Vieles auszuprobieren. Ich war so offen für so viele normale Dinge und ich habe das sehr genossen, Normalität zu leben. Helene Fischer

Kreatives Musik- und TV-Entertainment mit Florian Silbereisen und Co.

Mit "Abstand" die besten Shows: Durch Abstandsregelungen, Einreisebeschränkungen, Hygienemaßnahmen etc. haben sich auch die Showkonzepte verändert. Musiker, Produktionen und Sender werden zum Umdenken angeregt.

Als einer der beliebtesten Showmasters und TV-Show-Gastgebern hat uns Florian Silbereisen trotz Einschränkungen mit tollen, facettenreichen Schlager-Formaten vor dem Bildschirm unterhalten - weitestgehend ohne Live-Publikum. Egal ob Höhepunkte wie "Schlagerboom", „Adventsfest der 100.000 Lichter“, die Sendereihen "Silbereisen gratuliert..." oder zuletzt "Silbereisen & Co: Wir freuen uns auf Weihnachten".

dpa Bildfunk Picture Alliance

Auch der SWR hat sich mit dem neuen Multimedia-Showkonzept zu "SWR Schlager - Die Show" mit dem Moderatoren-Team Beatrice Egli und Alexander Klaws an etwas Neues, Innovatives gewagt, um auch die Fans interaktiv Teil der Show werden zu lassen.

Die Sozialen Medien als digitale Bühne der Stars

Die Sozialen Medien schenken eine digitale Bühne, um in Austausch mit den Fans zu treten. Viele Stars wie voXXclub, Linda Hesse, Marie Wegener sowie Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross rücken aus ihrem gemütlichen Zuhause mit ihren Fans zusammen und geben exklusive Wohnzimmer-Live-Konzerte im privaten Rahmen oder z.B. wie damals bei den SWR4-Daheim-Konzerten. Mit Insta-Lives tauscht sich die Schlagerszene aus und bleibt up to date.

Autokino-Konzerte sorgen für Open Air-Feeling auf Abstand

Autokino-Konzerte mit Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Michelle, Anita & Alexandra Hofmann und Ross Antony haben uns in diesem Jahr dennoch unvergessliche und einmalige Live-Momente beschert. So haben bestimmt noch nicht viele vor Corona ein Konzert miterlebt!

Das Abschluss-Foto mit den motorisierten Fans: Giovanni Zarrella beim Autokino-Konzert in Bühl (mediensegel.de/ Andreas Braun) SWR mediensegel.de/ Andreas Braun

Soziales Engagement:

Schlagerstars wie Mickie Krause & Kerstin Ott machen sich für Andere stark

Gutes Tun, für Andere da sein und sich für die Schwächeren einsetzen - das haben sich Musiker*innen wie Joey Heindle dieses Jahr zum Motto gemacht: Mit viel Ausdauer, Willensstärke und Disziplin hat sich der ehemalige DSDS-Teilnehmer neben der Musik ein zweites Standbein aufgebaut und vor kurzem seine Ausbildung zum Rettungssanitäter bestanden. Er freut sich darauf, künftig Menschen in Not etwas zurückgeben zu können.

Die Stars nutzen dieses Jahr vermehrt ihre Reichweite, um auf Spendengalas wie "Ein Herz für Kinder", der "José Carreras-Gala" sowie gemeinnützigen Aktionen auf die Corona-Alltagshelden aufmerksam zu machen. Hierbei reicht das prominente Engagement von Helene Fischer über Giovanni Zarrella bis Isi Glück: Für den Spendenmarathon treten Stars wie Luca Hänni, Jürgen Milski, Isi Glück und Joey Heindle beim "Ninja Warrior - Promi-Special" an, Mickie Krause setzt sich für Kinder in Entwicklungsländern ein und Kerstin Ott zeigt ihr großes Herz für Tiere.

Vom Autor bis zum Podcaster und Youtube-Star:

Die persönliche Weiterentwicklung der Stars

Während die Welt still steht, schwingt Vincent Gross das Tanzbein, bildet sich in "Rhetorik" weiter, beweist sich in seiner eigenen Insta-Web-Show "Stars um 10" als Jungmoderator und lädt dabei prominente Musikkolleg:innen wie z.B. Thomas Anders ein.

Auch der bekannte 90er-Star Oli.P (Oliver Petszokat) meldet sich in Vincents erfolgreichem Talkformat zu Wort. Kurz vor dem ersten Corona-Lockdown ist er mit seinem ersten Podcast-Format "90er Kids“ durchgestartet. Seit dem 2. November folgt mit "Ich hab dich trotzdem lieb" ein weiteres Online-Streamingangebot.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Durch die Soziale Distanz im Alltag geht sogar die ältere Schlager-Generation online: Schlagerlegende Jürgen Drews überrascht z.B. mit einem eigenen Youtube-Kanal! Als Gesicht von "ON MAI WAY" - dem neuen Youtube-Format von SWR Schlager - und gelegentliche Radiomoderatorin ist Vanessa Mai mit Jörg Assenheimer bei SWR4 zu hören und zu sehen.

Schriftstellerisches Talent beweist Maite Kelly mit den (Kinder-)Büchern „Die kleine Hummel Bummel“ und “Das besondere Weihnachtsbuch“. Nebenbei hat sie in der DSDS-Jury an der Seite von Dieter Bohlen Platz genommen und launchte eine neue Mode-Kollektion.

Trotz Social Distancing: Schlagerstars als Hoffnungsträger

Egal was Corona, der Lockdown und #wirbleibenzuhause in diesem Jahr mit sich gebracht haben: Die Schlagerszene ist digital näher zusammengerückt und teilt mehr private Einblicke mit der Community. Ein Blick durchs Schlüsselloch offenbart den prominenten Alltag Zuhause, Hobbies und den normalen Familienwahnsinn. Fans waren ihren Stars noch nie so nah!