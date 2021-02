Es gibt Schlagersongs, die über Generationen hinweg auf jeder Party mitgegröhlt werden. Junge Schlagersänger covern Hits von Schlagerlegenden und machen sie unsterblich!

Mike Singer covert "Verdammt, ich lieb' Dich" von Matthias Reim

Der junge Popstar hat inzwischen vier eigene Alben. Und das im Alter von 20 Jahren. Mike Singer wurde vom Teeniestar zu einem jungen Mann, der nun als DSDS-Juror seine Erfahrungen weitergibt. Und jetzt veröffentlichte er Matthias Reims legendären Song "Verdammt, ich lieb' dich". Ein Lied, das viele Leute auf Partys immer wieder feiern. Was daraus entstanden ist?

So klingt die neue Version des 90er-Jahre Hits

Mikes Neuinterpretation katapultiert den Klassiker von 1990 mit modernen Klängen ins Hier und Jetzt. Wenige Textstellen sind verändert, an die heutige Zeit adaptiert. So wird aus den Liedzeilen "Ich sitz am Tresen, trinke noch 'n Bier, früher war'n wir oft gemeinsam hier" ein "Ich hänge an der Bar, trinke Whisky-Ice, weil du mir mittlerweile nicht mehr schreibst". In den deutschen Download-Charts feiert Mike Erfolg mit seiner Cover-Version!

Beatrice Egli covert Nenas "99 Luftballons"

1983 kommt Nenas Riesenhit auf den Markt und 33 Jahre später schmettert Beatrice Egli ihre eigene Version von "99 Luftballons" raus. Beatrices Version schmücken gleich von Beginn an Soundelemente, die den Song insgesamt elektronischer klingen lassen. Zudem bekommt der Hit vor allem durch ihre unterschiedlichen Stimmfarben eine neue Note. Es bleibt eine Uptempo-Nummer zum Abfeiern!

Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi covern "Ohne Dich (Schlaf ich heut' Nacht nicht ein!)" von der Münchener Freiheit

Schon Vanessa Mai, Mike Singer, Das Bo, Eko Fresh und Adoro haben den Song von der Rock-Pop-Band Münchener Freiheit gecovert, der 1985 erstmals erschien. Jetzt haben es auch Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi gewagt. Sie machen ihre ganz eigene Nummer aus dem Hit. Und das gleich zweisprachig! "Senza te (Ohne Dich)" nennen sie den Song, den Giovanni auf Italienisch und Pietro auf Deutsch singt. "Eine Hommage an die Freundschaft", wie direkt zu Beginn des Musikvideos als Schriftzug eingeblendet wird. Ein elektronischer Beat ersetzt das prägnante Schlagzeug aus dem Original. Dazu machen verspielte Gitarrensounds den Song zu einem richtigen Sommerhit!

Eloy de Jong macht mit Marianne Rosenberg ein Remake von "Liebe kann so weh tun"

Marianne Rosenbergs Original feierte vor 44 Jahren seinen Release. Wow, da liegen ja Welten dazwischen, zumindest zeitlich gesehen! Und das spürt man, wenn man sich das Video anschaut: Strahlt das Original durch seinen Big Band-Sound, holt Eloys Cover den Klang ins Moderne. Er verzichtet auf den eineinhalbminütigen Intro-Monolog des Klassikers und kommt sofort zum Punkt. Zu elektronischer Musik sehen wir im Video Schlagerlegende Marianne und Eloy zeitgleich ihre Geschichte zum Song erzählen, bis sie zuletzt gemeinsam die Bühne rocken.

Kerstin Ott macht mit Howard Carpendale aus seinem "Nachts, wenn alles schläft" ein "Wegen dir"

Howards Original ist von 1979! Vor gut einem Jahr hat er es dann mit dem Royal Philharmonic Orchestra neu aufgenommen. Carpendales Remake erntete bislang 489.000 Klicks auf YouTube. Kerstin Otts Coverversion von 2020, die sie gemeinsam mit Howard aufgenommen hat, hat bislang knapp 18 Millionen Aufrufe! Durch den unterlegten Beat wird die Nummer einfach ein bisschen flotter und leichter. Sieht man Kerstin zu Musikvideobeginn alleine im Studio singen, hört man Howard im Backgroundchor. Ist Mr. Carpendale im Studio angekommen, macht Kerstin ihm die Backing-Vocals. Zum Schluss hauen sie den Refrain gemeinsam raus. Eine tolle Freundschaftsnummer!