Nico Santos und Mark Forster - nach der gemeinsamen Staffel "The Voice of Germany" haben die beiden Deutschpop-Sänger nun ihren ersten gemeinsamen Popschlager-Song aufgenommen.

Deutsche Hitmaschinen im Pop und Schlager: Nico Santos und Mark Forster

Nico Santos und Mark Forster: Zwei Multitalente und Hitmaschinen der deutschen Popmusik? Nicht nur - denn beide Künstler haben auch bereits im Schlager ihr Talent unter Beweis gestellt und mit namhaften Schlagerkünstlern wie Helene Fischer zusammengearbeitet. Mark Forster stand schon zwei Mal bei der Helene Fischer Show auf der Bühne, Nico Santos schrieb u.a. Helene Fischers Hit "Achterbahn" und wirkte bei den Alben von Vanessa Mai und Beatrice Egli mit.

"Die Helene Fischer Show 2019" - Helene Fischer singt mit Deutschpop-Sänger Mark Forster im Duett "Wie früher mal dich". ZDF/Sandra Ludewig

Nun erreicht die Musikkarriere von Nico Santos und Mark Forster das nächste Level - mit einem gemeinsamen Popschlager-Hit!

Talent und Improvisation: So ist der Popschlager-Hit entstanden

Mit der 10. Staffel von "The Voice of Germany" fing alles an. Damals fragte sich Deutschpop-Sänger Mark Forster: "Wie schreibt man eigentlich einen Schlager-Song für Helene Fischer und Co."? Musikerkollege Nico Santos wusste Rat und nutzte die Bühne, um gemeinsam mit Mark Forster freestyle einen Schlagersong zu improvisieren.

Das gemeinsames Schlager-Duett von Forster und Santos

Der Schlager-Hit "Sonnenschein" könnte nicht besser zu den beiden Deutschpop-Sonnyboys passen und bedient das typische Klischee der heilen Schlagerwelt auf ganzer Linie. Für die Fans gab es den Song nun in voller Länge inklusive parodistischer Videoszenen.

Eine einmalige Sache oder die Zukunft als Popschlager-Duo?

Ob man Mark Forster und Nico Santos wohl in Zukunft in Schlagershows mit Florian Silbereisen, Giovanni Zarrella und Co. sehen wird? Womöglich bleibt die Popschlager-Kollaboration von Santos und Forster eine einmalige Sache. Wir finden aber dennoch: Der Song beweist, wie eng Schlager und Pop inzwischen zusammenliegen und hat definitiv Hit-Potential und Ohrwurm-Charakter!