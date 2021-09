Schlager-Traumpaar Marina Marx und Karsten Walter sind verlobt!

per Mail teilen

Was für eine News! Marina Marx und Ex-Feuerherz Karsten Walter sind verlobt. Das haben beide ganz nebenbei auf Instagram rausgelassen.

Man hatte ja schon eine leise Vermutung...doch jetzt ist die Katze aus dem Sack! Marina Marx und Karsten Walter, DAS Traumpaar am Schlagerhimmel, ist verlobt! Das bestätigte der Ex-Feuerherz-Sänger jetzt in einem Video in seiner Instagram-Story, auf die Frage "Wann heiraten Marina & du?".

Marina und Karsten – die besten Bilder des Schlagerpaares

Marina Marx antwortet mit Ring-Bild

Marina Marx erwiderte die Botschaft und postete prompt ein Foto, auf dem die Hände des Paares aufeinanderliegen - an ihrer Hand: ein silberner Ring. Ein konkretes Datum gaben die beiden bisher nicht bekannt.

Corona spielte in die "Liebes-Karten"

Dass es schon länger zwischen den beiden gefunkt haben muss, haben die Fans schon lange geahnt! Posteten doch beide gerade während des Lockdowns Anfang des Jahres immer wieder lustige aber zugleich liebevolle und romantische TikTok-Videos. Dann folgte in Florian Silbereisens TV-Show "Schlagerchampions" im März 2021 das offizielle Liebes-Geständnis! Nach dem gemeinsamen Duett "Fahr zur Hölle" und dem dazugehörigen Musikvideo konnten die beiden ihre Liebe nicht mehr leugnen – Leidenschaft pur!

Immer wieder gemeinsame Auftritte

Die beiden hatten schon länger miteinander zu tun – wenn auch nur beruflich bei verschiedenen gemeinsamen Auftritten. Denn Marina Marx hatte schon davor mit der Ex-Schlager-Boygroup "Feuerherz" zusammengearbeitet. Die Sängerin performte im Jahr 2018 mit den Jungs den Song "Eine aus Millionen". Rückblickend betrachtet lässt sich also vermuten, dass sich die beiden bei Auftritten wie auf der Mainzer Johannisnacht oder bei diversen Promo-Terminen wie bei einem SWR4-Studiobesuch (beides im Jahr 2019) nicht nur kennen, sondern auch lieben gelernt haben. Wir sind gespannt, wann diese bezaubernde Lovestory das nächste Level erreicht!