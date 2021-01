per Mail teilen

Schneeballschlacht, Schneemann bauen, Schlitten fahren, Schneeengel oder ein entspannter Winterspaziergang. So verbringen die Schlagerstars ihre Zeit zuhause im Schnee.

Nach einem entspannten Start in 2021 genießen die Stars ihre ersten Tage des neuen Jahres in winterlicher Schneelandschaft.

Auf ein Silvester mit Ski-Urlaub, Skipisten und Spa in beliebten Skigebieten wie Ischgl mussten viele Winter-Fanatiker verzichten. Natürlich auch die Promis. Durch die derzeitigen Corona-Maßnahmen heißt es nun: Après-Ski zuhause.

"Let it snow", "Es schneit", "Winter Wonderland" oder "Frozen" (Die Eiskönigin) laufen dabei in musikalischer Dauerschleife.

Wie schön und erholsam es dort in winterlicher Landschaft sein kann, beweisen diese Schnappschüsse und Fotos der Schlagerstars:

Andreas Gabalier: Schneemann oder Eisbär?

...das ist hier die Frage! Mit diesem Bild beweist der Volks-Rock'n' Roller, was sich aus Schnee so alles bauen lässt und setzt damit ein "eisiges" Denkmal in der winterlichen Landschaft der Steiermark.

Sarah Lombardi: Familytime in Snow statt "Dancing on Ice"

Die Popschlager-Sängerin genießt sichtlich die Zeit mit der Familie. Dabei schwebt sie wohl immer noch auf Wolke 7, wie sie schreibt.

Jana Ina Zarella: Einen Eimer Schnee, bitte!

Die Ehefrau von Sänger Giovanni Zarrella freut sich sichtlich über den ersten Schnee. Einen Eimer für die bevorstehende Schneeballschlacht mit den Kindern und Mann Giovanni hat sie sich dabei wohl bereits auf Vorrat gesichert...

Jürgen Milski: Winterzeit, geile Zeit

Das schreibt der Party-Schlager-Sänger unter seinen winterlichen Post. Bilder sagen bekanntlich mehr als tausend Worte. Dann ist mit dieser Bildunterschrift auch eigentlich alles gesagt, oder?

Linda Faeh: Neujahrskick für die Fans

Glücklich und happy sendet die blonde Schlagersängerin Neujahrsgrüße an ihre "Fähns" und Community.

Mela Rose und Martin Hein von Fantasy: Romantischer Spaziergang zu zweit

Offline und gemeinsam in der Winterlandschaft abschalten - das macht das Schlagerpärchen am liebsten. Mit im Gepäck- der kleine Miky auf vier Pfoten.