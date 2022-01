Michelle, Stereoact, Matthias Reim, Christin Stark und noch mehr! Wir sagen Euch, welche Album-Highlights Euch dieses Jahr erwarten!

Michelle: "30 Jahre Michelle – Das war's… noch nicht"

Sie hatte ihre Fans ordentlich aufs Glatteis geführt! Sängerin Michelle löschte erst kürzlich mit den Worten "Das war's" ihren kompletten Instagram-Feed. Wer aber dachte, der Schlagerstar gebe damit womöglich das "Ende" seiner musikalischen Karriere bekannt, der hatte sich getäuscht! Dahinter steckte ein PR-Gag, denn die Message war eigentlich eine ganz andere: "30 Jahre Michelle – Das war’s… noch nicht!“ lautet nämlich der Titel ihres neuen Albums, mit dem die Künstlerin in diesem Jahr ihr 30. Bühenjubiläum feiert! Das Album soll 2 CDs mit 30 Titeln umfassen, davon 20 Neuaufnahmen ihrer bisherigen Hits wie "Wer Liebe lebt (Version 2022)“ sowie zehn brandneue Songs. Geplantes Erscheinungsdatum ist der 6. Mai 2022.

Matthias Reim: "Matthias"

Einer, der sein neues Album schon früher raushaut, ist Schlagerstar und Ex-Ehemann von Michelle, Matthias Reim. Das Album mit dem Titel "Matthias“ soll am 14. Januar erscheinen und umfasst neben den bereits veröffentlichten Songs "4 Uhr 30“ , "Acht Milliarden Träumer“ und "Kindheitstraum" noch zehn weitere Tracks. Fans dürfen gespannt sein: Zwischen emotionalen Songs soll das Album auch jede Menge rockige Sounds mit zum Beispiel Reggae-Klängen enthalten.

Christin Stark: "Rock mein Herz"

Aber damit nicht genug: Christin Stark, Sängerin, Songwriterin, Ehefrau von Matthias Reim und werdende Mutter, veröffentlicht im April ebenso ein neues Album mit dem Titel "Rock mein Herz“! Das Album wurde von Ehemann Matthias Reim produziert und soll eine Mischung aus Schlagerpop und rockigen Sounds sein. Die erste Single "Baby rock mein Herz“ erschien bereits im Oktober 2021.

Julian Reim: "In meinem Kopf"

Und noch ein Mitglied des „Reim-Clans“ hat neue Songs im Köcher: Julian Reim! Der Sänger, Musiker und Sohn von Matthias Reim bringt sein Debüt-Album an den Start. Nachdem Julian im vergangenen Jahr in Sachen Musik so richtig "durchgestartet" ist, dafür auch den SWR4-Durchstarter-Preis als "Newcomer des Jahres" erhalten hat, erscheint nun bald sein erstes eigenes Album! Neben den bereits erfolgreich veröffentlichten Singles wie "Gravitation", "Euphorie" und "Grau" soll auch der aktuelle Hit "Dämonen" auf dem Album enthalten sein!

Stereoact: "100 % Stereoact"

Das deutsche DJ- und Musikproduzenten-Duo Stereoact will am 21. Januar ihr viertes Album veröffentlichen. Und wir dürfen gespannt sein, denn egal welchen Song die beiden anfassen: Es gelingt ihnen jedes Mal wieder aufs Neue, aus einem Schlager einen coolen, tanzbaren Remix zu produzieren! Zu ihren wohl bekanntesten Mixen zählen Kerstin Otts "Die immer lacht“, oder "Abenteuerland“ von der Band PUR. Und auch an dem neuen Album "100 % Stereoact“ haben erneut viele Künstler mitgewirkt wie Jasmin Wagner aka Blümchen oder Chris Cronauer. Die Partystimmung in 2022 ist also garantiert!

Daniel Sommer: "Beste Zeit"

Der Singer-Songwriter Daniel Sommer hat sich im vergangenen Jahr in der Schlagerwelt einen Namen gemacht. Galt er zu seiner Zeit noch als Nachwuchskünstler, so geht er in diesem Jahr mit seinem ersten eigenen Album an den Start! "Beste Zeit“ lautet der Titel und erscheint, wie sollte es auch anderes sein, im Sommer dieses Jahres – vollgepackt mit 14 Tracks und Remixen! Neben stimmungsvollen und Gute-Laune-Liedern sollen darüber hinaus auch ruhigere und nachdenklichen Songs enthalten sein. Alles das entsteht in Daniels Tonstudio, in dem er immer viel Spaß hat!