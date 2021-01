per Mail teilen

Neues Jahr, neue Hits! Schlagerstars nutzten das vergangene zeitreiche Jahr für musikalische Kreativität und Produktivität. Das Resultat: Eine Liste voller neuer Schlager-Alben!

Ben Zucker: "Jetzt erst recht!"

Nicht einmal ein Jahr nachdem sein letztes Album "Wer sagt das?! Zugabe!" auf dem Markt erschien, setzt Ben Zucker nun mit seinem neuen Werk eine Message. Die Kämpfernatur lässt sich von 2020 nicht kleinkriegen: Am 16. April erscheint sein neues Album "Jetzt erst recht!", mit dem er einen Mix aus modernem Pop-Schlager und Rock schafft.

Bens neue Musik soll seinen Fans Mut geben. "Mut, selbst in aussichtslosen Situationen niemals aufzugeben, sondern mit einer unerschütterlichen "Jetzt erst recht!"-Einstellung für seine Träume zu kämpfen," heißt es in der offiziellen Albumbeschreibung.

Giovanni Zarrella: "CIAO!"

Pünktlich zu Silvester erschien der gleichnamige Vorbote von Giovanni Zarrellas neuem Album "CIAO!", das am 9. April seinen Release feiern wird. Es ist das zweite Italo-Schlager-Album, auf dem Giovanni 15 ausgewählte Schlagerhits in italienischer Sprache neu interpretiert. Mit dabei sind Remakes von "Ich will immer wieder dieses Fieber spür'n", "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n", "Halapalu" und "Er gehört zu mir". Auch ein Duett mit Pietro Lombardi von Nenas "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" hat es mit auf's Album geschafft! Neben legendären Schlagerhits auf Italienisch können wir uns auf drei Eigenkompositionen freuen!

Maite Kelly: "Hello!"

Die Vollblutmusikerin begrüßt das neue Jahr mit ihrem Album "Hello!", das am 9. April erscheinen wird. Mit diesen Worten teaste Maite auf Instagram ihr neues Album an:

"Es war ein Jahr der großen Angst für uns alle. (…) Umso mehr habe ich Lieder mit so vielen Kollegen wie möglich geschrieben. Ob es im Garten war, mit Abstand, über die ZOOM-App oder WhatsApp-Video… Hauptsache, dieser Mantel der Liebe, die nur Musik über einen legen kann, fließt aus unseren Herzen, um uns zu verbinden. Ich habe mit meinem Produzenten bis in die späten Stunden jeden Beat, jeden Schlag, jeden Ton bedeutsam gemacht (...)." Maite Kelly auf Instagram

Vanessa Mai: "Mai Tai"

picture-alliance / Reportdienste Philipp von Ditfurth

Am 26. März 2021 erscheint das neue und siebte Album der Popschlager-Queen. Der Titel "Mai Tai" ist Programm, denn das Album soll ein bunter Mix sein, eben so wie ein Cocktail.

"Beim Schreiben der Songs sind bestimmte Gefühle immer wieder aufgekommen: Freiheit, Lebensfreude, Liebe, Unbeschwertheit, Sehnsucht und natürlich ein Schuss mutige Limette!" Vanessa Mai zu ihrem neuen Album

Vanessa hat an ihrem neuen Album mehr dann je als Autorin und Songwriterin mitgewirkt. Mit ihren beiden bereits erschienenen Singles "Sommerwind" und "Mitternacht" gab Vanessa bereits zwei fantastische Kostproben ihres persönlichen "Mai Tais". Wir freuen uns im März auf zehn weitere brandneue Mai-Tracks für lange Sommernächte!

Vincent Gross: "Hautnah"

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude! Bereits im Januar 2020 gab es mit "Über uns die Sonne" den ersten Albumvorboten, im Juni 2020 mit "Chill Out Time" den zweiten. Beide Songs hielten sich wochenlang an der Spitze der Offiziellen Deutschen Airplay-Charts. Eigentlich sollte Vincents Album "Hautnah" noch in 2020 erscheinen, aber die Umstände des Corona-Jahrs ließen es nicht zu. Ab dem 29. Januar wird das lang ersehnte Album des Schweizers nun endlich überall erhältlich sein. Ob das Album weitere Popschlager-Dancesounds wie seinen aktuellen Hit "Ich schenk dir mein Herz" abliefert? Vincents Ankündigung ist vielversprechend.

"Ich habe noch nie so viel Arbeit, Zeit und Herzblut gesteckt, wie in dieses Album!" Vincent Gross auf Instagram

Mike Leon Grosch: "Wenn wir uns wiedersehen"

SWR SWR/Wolfgang Breiteneicher

Mike Leon Grosch steckt mitten in der Produktion seines neuen Albums "Wenn wir uns wiedersehen", das am 1. April erscheinen wird. Auf Instagram bedankt er sich bei seiner Fangemeinde:

"Was für ein Jahr! Wird wohl für immer in den Geschichtsbüchern landen. Es wird aber auch für immer ein Platz in unseren Herzen behalten. Denn in diesem Jahr konnte ich durch euch den Traum vom Musikmachen noch ein bisschen weiter träumen." Mike Leon Grosch auf Instagram

Auf dem Album sind "große Duette, Popschlager vom Feinsten, Partyhymnen, Sommerhits, Ohrwürmer, ganz große Balladen mit Streichern, Pauken und Trompeten und ganz persönliche Songs", kündigt Mike Leon Grosch an.

Sotiria: "Mein Herz"

2018 erschien Sotirias Debütalbum "Hallo Leben", das den sechsten Platz der Offiziellen Deutschen Charts erzielte. Mit zahlreichen Cover-Versionen sowie ihrer ersten selbstgeschriebenen Single "Einfach nur ein Mädchen" sang sich die junge Berlinerin weiter in die Schlagerherzen. Am 26. Februar diesen Jahres wird sie uns dann mit ihrem neuen Doppel-CD-Album "Mein Herz" beglücken!

Laura Wilde: "Unbeschreiblich"

Imago Future Image

Mit ihrem letzten Album "Lust" reiste auch diese junge Lady an die Spitze der Airplay-Charts. Nach überstandener Corona-Erkrankung und fleißigen Stunden im Tonstudio wird Laura Wildes neues Album am 5. März erscheinen. Es heißt "Unbeschreiblich" und ist zudem das siebte Album der erfolgreichen Sängerin.

Stereoact: "#Schlager"

Die größten Schlagerhits der letzten Jahrzehnte gibt es nun vom DJ-Duo neu produziert und in Remixen! Im November erschien ihr tanzbares Update des Songs "Jenseits von Eden" und im Januar 2021 der Remix von Vicky Leandros' "Ich liebe das Leben". Am 12. März veröffentlichen sie ihr neues Album "#Schlager", auf dem Stereoact Schlagerhits durch Dance-House-Produktionen ins Hier und Jetzt katapultiert!

Ross Antony: "Party 2021"

Diese Partysounds dürfen in 2021 definitiv nicht fehlen! Daher präsentiert Energiebündel und Gute-Laune-Macher Ross Antony zum neuen Jahr aktuelle Chart- und Partyhits auf einer Doppel-CD. Mit dabei sind Party-Anheizer von Thomas Anders und Florian Silbereisen, Giovanni Zarrella, Eloy de Jong,Vincent Gross, Marianne Rosenberg und viele mehr. 40 Feierhits zum Abfeiern und lautem Mitsingen!