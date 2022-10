Exklusive Interviews und News der Schlager-Promis

Was waren die witzigsten, was die emotionalsten Momente der Schlagerstars? Hier gibt's ganz exklusiv das Neueste zu euren Stars.

Geständnis: Ross Antony glaubt an Einhörner

Ross Antony ist Host der Dokuserie „DOWN THE ROAD” und begleitet sechs Menschen mit Down-Syndrom auf einen Abenteuertrip. Und in seinem Tourbus haben alle Fragen einen Platz - auch Glaubensfragen! Wer Lust auf die ganze Serie hat, hier geht's zu allen Folgen in der ARD Mediathek.

Michelle ist Frühschläferin

Michelle hat uns verraten, wie ihr perfekter Tag aussieht, wann sie morgens aufsteht und wann sie abends schlafen geht. Und wer mit ihr Wandern geht. Kind oder Hund?

Anna-Maria Zimmermann: Einmal richtig heulen

Lasst es raus! Das ist die Devise von Anna-Maria Zimmermann. Nur nichts in sich reinfressen.

Eloy de Jong: Die größten Menschen kommen aus den Niederlanden

Eloy de Jong ist 1,92m groß und entspricht damit komplett der Statistik! Er hat übrigens seine ganz eigene Theorie, warum das so ist.

Max Weidner: Huch! Da kommt 'ne Bluse geflogen!

Max Weidner hat schon so einiges auf der Bühne gehabt, aber dieser Wurf hat ihn doch etwas durcheinander gebracht.

Anna-Carina Woitschack: Ungeschminkt und glücklich

Mal ganz ohne Schminke - manchmal ist das einfach nur Freiheit. Anna-Carina Woitschack genießt's in vollen Zügen.

Vanessa Mai macht Aurel Mertz fertig

Vanessa Mai bringt ihren Gast Aurel Mertz mal so richtig an seine Grenzen. Im YouTube Format "On Mai Way" verlangt sie ihm alles ab!