Nico Rosseburg ist erst 18 Jahre jung, in Sachen Musik aber schon ganz weit vorne mit dabei! Mit seiner neuen Single "Ich lass ein Like da“ will der Newcomer jetzt die Schlagerwelt erobern.

Knapp 800.000 Follower bei TikTok - ca. 100.000 bei Instagram! Dass Nico Rosseburg musikalisches Talent hat, wird spätestens bei diesen Abo-Zahlen deutlich! Der Newcomer stammt aus Hamburg, hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Deutsch-Pop Singles an den Start gebracht. 14.1.2022: Release der ersten Schlager-Single "Ich lass ein Like da" Jetzt haut Nico Rosseburg einen neuen Track raus - dieses Mal: einen Schlager! Mitgeschrieben an der neuen Single hat kein Geringerer als der Singer-Songwriter Daniel Sommer. Daniel Sommer und ich kennen uns durch einen gemeinsamen Kumpel, Iggi Kelly. Dadurch, dass ich mal mit Iggi abgehangen und ihm erzählt habe, dass ich Schlager echt cool finde, hat er uns beide connected und so entstand eine sehr gute Zusammenarbeit! Single-Fact: In Nicos neuem Song "Ich lass ein Like da“ geht es um die Verarbeitung einer bereits erloschenen Liebe. Immer schmerzhaft, vor allem dann, wenn sich diese auf den sozialen Netzwerken glücklich in einer neuen Beziehung präsentiert. Der Titel des Songs spricht für sich: das Kapitel abschließen und loslassen. Mit dem Track möchte Nico den Menschen einfach nur Mut machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Teilnahme an Castingshow "The Voice Kids" war der Auftakt Einige dürften Nico noch von seiner Teilnahme an der ProSiebenSat.1-Castingsshow "The Voice Kids" aus dem Jahr 2014 kennen. Der damals 14-jährige schaffte es bis in die Battles. Danach folgte die Veröffentlichung seiner ersten Single "Magnetisch", die schnell eine Millionen Hörer auf Spotify erreichte. Weitere Tracks folgten. Nico Rosseburg: Mit zehn Jahren bereits erste Tracks auf Youtube Dass der Hanseat einmal Musik machen möchte, stand für ihn schon früh fest! Bereits im zarten Alter von zehn gründete Nico Rosseburg seinen eigenen YouTube-Kanal und veröffentlichte erste musikalische Werke – damals noch vom heimischen Kinderzimmer aus. Eines steht jedenfalls fest: Wir werden sicherlich noch viel von dem smarten Newcomer hören.