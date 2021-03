Schlager und Romantik - das passt! Ab dem 17. März gibt es in der ARD täglich um 14:10 Uhr Ross Antonys Gastspiel bei "Rote Rosen" zu sehen. Und ab Mai dann auch Thomas Anders!

Ross Antony als "Tony Frost" bei Rote Rosen

Das Team von der beliebten ARD-Soap "Rote Rosen" gewinnt ein neues Mitglied hinzu: Ross Antony. Das Energiebündel gab vor längerer Zeit bekannt, dass er in einer Gastrolle bei der beliebten ARD-Soap mitspielen wird. Auf Instagram hat er seine Vorfreude geteilt:

Ich freue mich riesig darauf und lerne schon fleißig meine Texte! Deutsche Texte zu lernen, ist immer noch eine Herausforderung. Ross Antony auf Instagram

Jetzt steht sein großer Auftritt in der beliebten ARD-Serie vor der Tür: Bald gibt es Ross Antony täglich als "Tony Frost" bei Rote Rosen zu sehen. Auf Instagram gab er schon mal einen Einblick hinter die Kulissen und verriet Tonys Fashion-Vorliebe für die Farbe "blau".

Thomas Anders ist Anfang Mai auch bei Rote Rosen

ard-foto s1 ARD/Nicole Manthey

Schauspiel ist nun mal etwas anderes als Singen. Für mich war es insofern aber keine ganz große Herausforderung, weil ich mich ja selbst gespielt habe. Thomas Anders zu seinem Schauspielengagement bei Rote Rosen

Thomas Anders spielt in der Serie sich selbst. Der Sänger ist über Nacht in Lüneburg und wird von David erkannt. David möchte für seine Oma ein Autogramm besorgen, doch immer wenn ihn der Mut packt, ist Thomas auch schon wieder weg.

Thomas Anders Musik spielt auch eine Rolle im Serien-Hit

Ob wir uns auch auf Thomas Musik freuen können? Es ist primär eine Sprechrolle, aber am Ende gibt es von Thomas auch eine Überraschungs-Gesangseinlage für Oma Ingrid.

Bei so einer Kultsendung mal dabei gewesen zu sein, das macht einfach Spaß. Und ich wollte auch einfach mal wissen, wie das so ist, wenn man bei so einem Serien-Hit dabei ist. Thomas Anders zu seinem Engagement bei Rote Rosen

Der PCR-Test als Eintrittskarte zu Dreharbeiten in Corona-Zeiten

Am Set sind Produktionsbeauftragte, die permanent darauf achten, dass man den Mindestabstand einhält. In Rollen, die mehr Körpernähe als Thomas Rolle erfordern, darf sich zum Beispiel umarmt, dabei jedoch nicht gesprochen werden. Die Konsequenz hat sich jedoch ausgezahlt: Bis heute sei kein einziger Mitwirkender von Rote Rosen an Corona erkrankt, so Thomas.