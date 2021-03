In dieser Folge wird mit Sicherheit am meisten gelacht, denn Vanessa Mai begrüßt Ross Antony auf dem Laufband bei der Youtube-Show "On Mai Way".

Wenn Ross Antony zu Vanessa Mai aufs Laufband steigt, wird es turbolent. Der quirrlige Brite kennt Vanessa schon recht lang und kann die ein oder andere schräge Story über sie erzählen. Bei einem Auftritt hatte sie mal nicht bemerkt, das ihr Mikofon gar nicht funktioniert hat. Aber auch Ross gibt das ein oder andere Detail aus seinem Leben preis. Zum Beispiel erzählt er, was seine "deutscheste" Eigenschaft ist: weiße Socken in Sandalen tragen. SWR Ich hätte gern, dass Matthias Schweighöfer mich entdeckt.[...]. Es gibt in jedem Film immer eine Rolle für einen Engländer. Ross Antony bei "On Mai Way" Nächste Folge mit Ross Antony ab Donnerstag bei Youtube Erst kürzlich hat sich Ross Antony noch als Flamingo bei der Fernsehshow "The Masked Singer" extrem gut geschlagen und ist auf dem dritten Platz gelandet. Außerdem ist er aktuell noch als Schauspieler in der Rolle als Wetterfrosch Tony Frost zu sehen in der ARD-Serie "Rote Rosen". Wie er sich mit Vanessa auf dem Laufband schlägt, seht ihr am Donnerstag, den 1. April ab 19 Uhr auf unserem Youtube-Kanal - kein Scherz.