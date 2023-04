Mit Maite Kelly das neue Album "Love, Maite – Das Beste … bis jetzt!" hören

Ihr habt jetzt die Chance mit Schlagerstar Maite Kelly ihr neues Album "Love, Maite – Das Beste … bis jetzt!" zu hören – live vor Ort und vor allen anderen! Macht einfach bei unserem Gewinnspiel mit!

Sängerin, Autorin, Schauspielerin – Maite Kelly! Ihre Karriere lässt sich kaum in Worte und Zahlen fassen. Nach ihrer Zeit als Sängerin in der Familienband "The Kelly Family“, startete die Powerfrau eine Solo- und Musicalkarriere und hat mit "Warum hast du nicht nein gesagt“ und "Sieben Leben für dich“ einige der erfolgreichsten Songs der vergangenen Jahre gesungen. Jetzt geht die Schlagersängerin mit einem neuen Album an den Start! Und ihr habt die Chance, mit ihr gemeinsam in das neue Album zu hören! Ganz exklusiv und vor allen anderen!

Hört mit Maite Kelly ihr neues Album "Love, Maite – Das Beste … bis jetzt!"

Auf "Love, Maite – Das Beste … bis jetzt!" hat Maite Kelly zwanzig Lieder zusammengestellt, die für sie und ihre Karriere besonders wichtig sind. Und ihr habt jetzt die mega Chance, alle Songs schon zwei Tage vorher zu hören - gemeinsam mit Maite Kelly! Am 19. April, ab 20 Uhr könnt ihr live vor Ort im SWR Funkhaus in Stuttgart mit dabei sein und der Schlagersängerin eure Fragen zum neuen Album stellen.

Mitmachen beim Gewinnspiel könnt ihr vom 13.4. um 12 Uhr bis zum 19.4. um 12 Uhr!

