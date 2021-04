Poptitan, Sprücheklopfer und eine echte Hitmaschine - nach fast 20 Jahren verlässt Dieter Bohlen die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar".

Wir schauen zurück auf die größten DSDS-Hits des Musikproduzenten mit den ehemaligen DSDS-Kandidaten im (Pop-)Schlager...

Wie alles begann: Von Modern-Talking zu DSDS

2002 nahm Dieter Bohlen erstmals auf dem Jury-Stuhl der Musik-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ Platz. Die erste Staffel der Talentshow war ein voller Erfolg - und Dieter ist seitdem als DSDS-Gesicht und Urgestein kaum noch wegzudenken. Bis jetzt. Sein erstes Statement zu seinem Juror-Aus bei "Deutschland sucht den Superstar" veröffentlichte der Poptitan zuletzt in einem Instagram-Post.

DSDS-Juror, Produzent, Komponist und Songwriter

Der gemeinsam für alle DSDS-Teilnehmer der ersten Staffel komponierte und produzierte Bohlen- Song "We Have a Dream" war von Mitte Januar bis Mitte Februar 2003 die meistverkaufte Single in Deutschland. Das dazugehörige Album "United" inklusive Finalisten-Hymne erreichte elf Mal Goldstatus und zählte zu den meistverkauften Musikalben in Deutschland. Seitdem schrieb Bohlen als bekannter Songwriter, Komponist und Produzent traditionell die Siegertitel seiner DSDS-Schützlinge.

DSDS-Staffel 1: Alexander Klaws "Take me tonight"

Für den ersten Gewinner der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", Alexander Klaws, war die Debutsingle aus der Feder des Poptitans neben seinem Sieg bei DSDS ein Karriere-Sprungbrett in die Charts. Trotz diverser Plagiatsvorwürfe des Titels "Ciao Ciao Bambina" von Domenico Modugno, hielt sich der Titel 14 Wochen lang in Deutschland und der Schweiz auf Platz 1.

DSDS-Staffel 8: Pietro Lombardi "Call my name"

DSDS-Sieger Pietro Lombardi und das ehemalige DSDS-Gesicht Dieter Bohlen verbindet mittlerweile eine langjährige Freundschaft.

Im Jahre 2011 gewann Pietro gegen seine heutige Ex-Frau Sarah Lombardi (damals Engels) und sang den produzierten Bohlen-Siegertitel an die Chartspitze auf Top 1 in Deutschland, Schweiz und Österreich. Auch die (Schlager-) Stars Sebastian Wurth, Norman Langen, Anna-Carina Woitschack und Ardian Bujupi (heute im aktuellen Duett "Landebahn" mit Vanessa Mai) waren damals Kandidaten der Staffel.

DSDS-Staffel 10: Beatrice Egli "Mein Herz"

Ein Sonnenschein mit Strahlelächeln und Schweizer Akzent: 2013 mischte die blonde Beatrice Egli die bisherige DSDS-Ära auf - mit ihrer Liebe zum Schlager setzte sie sich unter allen Finalisten durch. Wie ihre Vorgänger ging auch sie als DSDS-Gewinnerin der 10.Staffel mit einem Bohlen-Siegersong an den Start. Heute ist sie eine der gefragtesten Sängerinnen, die der deutsche Schlager zu bieten hat.

DSDS-Staffel 15: Marie Wegener "Königlich"

Die Gewinner-Ballade "Königlich" schrieb Bohlen für die jüngste Siegerin aller 15 Staffeln, die 16-jährige Marie Wegener. Aus dem Schlager-Küken mit großer Stimme ist inzwischen eine richtige Lady geworden. Der Song hielt sich damals 3 Wochen unter den Top 10 in Deutschland.

DSDS-Staffel 17: Ramon Roselly "Eine Nacht"

Nachdem Dieter Bohlen zwei Jahre als Komponist und Produzent der DSDS-Titel ausgesetzt hatte, schrieb er den Finalisten-Song "Eine Nacht" für die jeweiligen Kandidaten. Schlagerfan Ramon Roselly gewann die Talentshow für sich. In Deutschland hielt sich sein Siegertitel zwei Wochen lang auf Platz 1.

Wer schreibt ab sofort die neuen Siegertitel der DSDS-Finalisten?

Die vier Finalisten Jan-Marten Block (25), Karl Jeroboan (30), Starian McCoy (19) und Kevin Jenewein (27) treten am kommenden Samstag mit ihrem Sieger-Titel im DSDS-Finale an. Wer künftig die Songs der potentiellen Sieger schreibt und produziert, wird sich am Samstag, den 3. April 2021 zeigen.