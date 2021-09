OMG: Das neue Talkformat mit Jana Ina Zarrella

Du weißt nicht, was als nächstes kommt und ich liebe es so überrascht zu werden, ich liebe es, so spontan werden zu müssen, so schlagfertig zu sein. Ich finde die Sachen sind viel echter. Es gibt keine Zeit dir irgendwas zu überlegen oder zu denken, "wie zeige ich mich am Besten" oder "was soll ich denn machen, um anders rüber zu kommen?" Sowas gibts nicht. Es ist einfach spontan. Und das ist das Besondere an diesem Format und was mir so sehr gefällt.