Die No Angels waren DIE deutsche Girlgroup der 2000er. Nach ihrem Remake von "Daylight In Your Eyes" im Februar kündigt Produzent Christian Geller nun das Jubiläumsalbum an.

Das neue Album verspricht 20 neue Songs zu 20 Jahren No Angels

Das Album ist vorbestellbar und ab Juni tragen wir es in die Welt und in die Charts! Mein Gott, was freue ich mich. Christian Geller auf Instagram

Pünktlich zum 20. Jubliäum der No Angels ist das neue Album fertig geworden! Das berichtete Produzent Christian Geller, der u.a. auch für Thomas Anders, Eloy de Jong und Giovanni Zarrella produziert, jetzt auf Instagram. Der neue Kick-off der Girlgroup musste aufgrund der Corona-Situation um mehrere Wochen verschoben werden. Bis zur letzten Minute wurde weltweit in verschiedenen Studios an den Details gefeilt, sodass sich jetzt auf 20 neue Songs der Mädels gefreut werden kann. Und ihr Produzent ist unglaublich stolz! Das Jubiläumsalbum der Vier wird im Juni erscheinen.

Mit "Daylight in Your Eyes" feierten sie ihr TV-Comeback bei Florian Silbereisen

Ihr Kracher-Song "Daylight in Your Eyes" erschien erstmals 2001 und feiert dieses Jahr zwanzigjähriges Jubiläum. Schon damals war Christian Geller als Komponist und Texter der No Angels Songs dabei. Umso stolzer machte es ihn, zum 20. Geburtstag von "Daylight in Your Eyes" den Song neu produziert zu haben. Das Resultat präsentierten Sandy, Lucy, Nadja und Jessica dann bei Florian Silbereisens "Schlagerchampions".

Es ist nicht das erste Comeback der No Angels

Nachdem sie 2000 die erste Staffel der Castingshow "Popstars" gewannen, lösten sich die No Angels Ende 2003 erstmals auf. Vier Jahre später gab es dann das erste Comeback in dezimierter Besetzung: Vanessa Petruo war beim Comeback nicht dabei und auch Nadja Benaissa stieg bald aus. Heute sind zwar keine fünf, dafür aber wieder vier Engel im Band-Team: Sandy Mölling, Nadja Benaissa, Lucy Diakovska und Jessica Wahls. Und diese Vier können es kaum erwarten, sich nach den "Studioaufnahmen auf Entfernung" endlich wieder in die Arme zu schließen.