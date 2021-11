Alexander Eder: Der Newcomer von "The Voice" mit der tiefen Stimme

Spätestens seit seinem Debüt-Album 2020 ist er DER "The Voice"-Durchstarter und mischt mit seiner unfassbar tiefen Stimme die Pop-Rock-Schlager-Welt auf: Alexander Eder!

Was kommt dabei heraus, wenn man die tiefe Stimme von Elvis Presley, den Look von Ben Affleck und einen charmanten österreichischen Akzent gekonnt miteinander kombiniert? Newcomer ALEXANDER EDER! Denn mit einer unverkennbaren Klangfarbe in der Stimme ist er der neue Durchstarter im Pop und Rock-Genre.

Alexander Eder: Ein Look wie Ben Affleck - eine Stimme wie Elvis Presley

Eigentlich wollte er Schauspieler werden - doch dann kam alles anders: Auf Tik Tok hat Alexander Eder inzwischen 2 Millionen Follower und beeindruckt fast täglich auf seinen Social-Media-Kanälen mit neuem Gesangs-Content, Originals und Covern. In Neuhofen aufgewachsen, lebt und liebt der talentierte Österreicher seine Leidenschaft zur Musik. Ende 2018 nahm er an der achten Staffel der Gesangs-Castingshow "The Voice of Germany" teil und überzeugte vor allem Smudo und Michi Beck (Die Fantastischen Vier) von seinem Talent. In ihrem Team schaffte er es bis ins Viertelfinale der Castingshow.

Von Oper über Country zur eigenen Musik

Zur Überraschung aller hat bei Alexander Eder alles mit klassischem Gesang begonnen. Bei "The Voice" stellte er sein Können mit einem Country-Titel von Josh Turner unter Beweis und nun überzeugt er mit eigener Musik und dem Debüt Album "Schlagzeilen" (Oktober 2020). Viele seiner Songs sind dabei sogar selbst geschrieben. Der Sound? Eine moderne Mischung aus Rock- und Pop-Schlager mit einem leichten Feeling von Folk- und Country. Amerikanischen Songwriter wie Bruce Springsteen, Neil Young oder auch Jonny Cash dienten hierbei u.a. als musikalisches Vorbild des 22-Jährigen. Wenn das mal keine guten Voraussetzungen für eine vielversprechende Musikkarriere über die Genre-Grenzen hinaus sind.

Ein "Kaffee" mit Alexander Eder?

Die aktuelle Single "Kaffee" ist eine coole Mischung aus Pop/Rock, Elektrobeats und tiefen Bässen in jungem Santiano-Sound. Die Verse erinnern melodisch an den ESC-Titel von Måns Zelmerlöw - "Heroes".