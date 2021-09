TEAM 5ÜNF geben legendären Boygroup-Hits aller Zeiten ein deutsches Update – und das ab sofort in voller Albumlänge! Insider zur Bandgeschichte und einen Vorgeschmack auf's Debütalbum gibt's hier!

"Einmal Boyband und Zurück" - Das exklusive Prelistening bei uns im Studio!

Fit sind die Jungs von TEAM 5ÜNF! Gleich bei ihrer Ankunft gab es direkt mal auf Knopfdruck eine Choreo und einen mehrstimmigen A-capella-Song auf die Ohren! Beim exklusiven Prelistening haben Jay Khan (39), Marc Terenzi (43), Joel de Tombe (39), David Lei Brandt (34) und Sven Light (24) das komplette Album mit uns durchgehört: 14 legendäre Boyband-Tracks in deutscher Sprache und modernem Arrangement!

TEAM 5ÜNF liefert Take That, *NSYNC und Backstreet Boys als Popschlager

Mit dabei ist sogar ein Remake von Marc Terenzis Boyband-Vorbild *NSYNC: "Tearin’ Up My Heart" wird bei TEAM 5ÜNF zu einem ganz eigenen "Ohne Dich". Auch die Backstreet Boys-Junkies gehen nicht leer aus! Bei "Ich sag es ist so" könnt ihr euch auf ein deutsches Remake von "I Want It That Way" freuen! Kleiner Spoiler: Take That's "Relight My Fire" ist im Popschlager-Update der Jungs ein flottes Featuring mit Michelle geworden: "Entfach' mein Feuer".

Ist der Klassiker "Sorry seems to be the hardest word“ in den Ohren fest verankert, merkt man dennoch spätestens bei "Sorry ist für uns das schwerste Wort", was Marc damit meint, wenn er sagt, dass man nach den deutschen Remakes sogar mal das Original vergessen kann.

Eloy de Jong ist an allem schuld!

"Ich habe Eloy de Jongs "Egal was andere sagen" gehört und dachte: "Uh, das ist doch eine coole Idee!“"

Vor 2 Jahren ist die Idee hinter "TEAM 5ÜNF" entstanden. Jay Khans Mission: Welt-Boyband-Hits auf Deutsch auszuprobieren! Und dann überlegte sich Jay, wer in diese Boyband passen könnte. "Da fiel mir natürlich sofort mein alter Freund Marc Terenzi ein." Marc hatte immer eine ähnliche Vorstellung, aber wohl nie die Idee, die Songs auf Deutsch zu singen. Marc zu Jay: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das gut anhört." Nach ein paar gespielten Tracks war der Ex-Naturalsänger dann aber Feuer und Flamme: "Irgendwann vergisst man sogar das Original!"

Jay Khan und Marc Terenzi sind die Bandleader der Schlager-Boygroup

Ex-US5-Sänger Jay Khan und ehemaliges Natural-Mitglied Marc Terenzi haben bereits Boyband-Geschichte geschrieben. Die anderen Mitglieder mussten erst noch gefunden werden. Nach einem Casting war die neue Schlager-Boygroup dann geboren. Einfach eine lässige Truppe mit Boyband-Gen, bei der jeder seinen Platz einnimmt: Joel de Tombe sieht sich als den "sympathischen Holländer" der Boygroup, Sven ist der Strahlemann. David bezeichnet sich als "Bad Boy", Jay als kreativen Kopf. Und dann wäre da noch Marc als "Boygroup-Daddy". "Ich bin der Älteste, also bin ich der Vater von der Gruppe! Sven könnte mein Sohn sein!", lacht Marc.