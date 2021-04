per Mail teilen

Nur zuhause, zu viel Alkohol, faul geworden – die Pandemie hat Ben Zucker heftig gebremst, wie er erzählt. Da wirkt sein neues Album "Jetzt erst recht“ wie ein Befreiungsschlag".

Ben Zucker hat am 16. April 2021 sein drittes Album "Jetzt erst recht!" unter ganz besonderen Bedingungen veröffentlicht: Vor wenigen Tagen meldete er, dass er sich mit Corona infiziert hat. Aber es gehe ihm so weit gut, wie er uns im Interview erzählt: "Ich habe das große Glück, nur leichte Erkältungssymptome zu haben." Da passt der Titel "Jetzt erst recht" einfach doppelt gut.

Im Lockdown kam Ben Zucker die Idee für das neue Album

Seit es 2017 mit der Single "Na und?!" so richtig los ging, hat er eine rasante Karriere hingelegt. Ausverkaufte Konzerte in riesigen Arenen, Gold- und Platinauszeichnungen und zudem noch regelmäßige Auftritte in den größten Schlagershows im deutschen Fernsehen. Wie es zur Initialzündung für den Titel des neuen Albums "Jetzt erst recht" kam und wann er damit losgelegt hat, beschreibt er uns persönlich.

Auf dem Album "Jetzt erst recht!" sind zwölf Songs, die zum Teil sehr tief in die Seele von Ben Zucker blicken lassen. Bereits im Februar wurde die Single "Guten Morgen Welt" vorab veröffentlicht, eine starke, mitreißende Weltbummler-Hymne, mit der man tatsächlich morgens gut in den Tag starten könnte.

Was verbindet Ben Zucker mit dem Song "Guten Morgen Welt"?

Das steckt hinter der romantischen Ballade "Bist du der Mensch"

Mit "Bist du der Mensch" hat Ben Zucker auch eine sehr gefühlvolle Ballade mit aufs Album gepackt. Worum in den Song geht und was das in ihm auslöst, erzählt er uns.

Titelliste vom Album "Jetzt erst recht!"