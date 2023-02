OMG – Die erste Staffel der Talkshow mit Jana Ina Zarrella

#OMG-Fans aufgepasst: Nach dem großen Erfolg der Pilotstaffel von #OMG gibts eine weitere Staffel des Feel-Good-Format mit Hostin Jana Ina Zarrella – und das in der ARD Mediathek!

Neue Folgen der ersten #OMG-Staffel mit Jana Ina Zarrella in der ARD Mediathek

Lachen, weinen, quatschen: In der Instagram-Staffel von #OMG haben Jana Ina Zarrella (45) und ihre Gäste getalked und gelacht, was das Zeug hielt. Jetzt zeigt SWR Schlager die neuen Folgen der Talkshow in der ARD Mediathek. Auf Jana Inas Talk-Ordnung stehen intime Pläuschchen mit prominenten Gästen!

Ein kleiner Vorgeschmack auf die neue Staffel #OMG

Hostin Jana Ina Zarrella führt Talks, die unter die Haut gehen

In der neuen Staffel von #OMG lädt Jana Ina Zarrella ihre Gäste zum privaten Talk in eine Berliner Wohnung ein. Schon wieder eine 08/15-Kaffeeplauderei unter Frauen? Nix da! Zwischen Küche und Wohnzimmer wird bei einer Tasse Kaffee ganz offen über Themen gesprochen, die unter die Haut gehen: Liebe, Karriere, Träume – Meilensteine aus dem Leben starker Frauen von heute. Dabei überzeugt die gebürtige Brasilianerin mit viel Feingefühl, ohne dabei je ihre gute Laune zu verlieren.

Den Staffel-Kick-off macht Fitness-Star Sophia Thiel

Los geht's mit der Fitness-Influencerin und Buchautorin Sophia Thiel (27). Sehen könnt ihr einen ernsten Talk über Mental Health und die Tücken von Social Media – und natürlich auf ein kleines Fitness-Workout für Jana Ina!

Natascha Ochsenknecht hat ihre Familie unter Kontrolle

In der zweiten Folge #OMG bleibt Jana Ina fast der Kuchen im Hals stecken: ihr Talk-Gast Natascha Ochsenknecht verrät nämlich, warum sie ihren Jungs immer Kondome mitgegeben hat. Auch sonst hat Natascha peinliche Moves drauf, genießt zurzeit aber vor allem ihr ruhiges Single-Dasein, seitdem die Kinder aus dem Haus sind.

Evelyn Weigert über Chaos, Kinder und die perfekte Ehe

In der dritten Folge #OMG wird es wild, denn Evelyn Weigert ist zu Gast. Im #OMG Talk mit Jana Ina Zarrella berichtet sie ungeschönt vom Elternsein und gibt pikante Details preis. Und so ganz nebenbei entlockt sie der Gastgeberin das Geheimnis ihrer Ehe.

Susan Sideropoulos über Fleisch und die jüdische Großfamilie

Die Fernsehmoderatorin Susan Sideropoulos ist in der vierten Folge #OMG mit Jana Ina zu Besuch. Die Familiengeschichte der gebürtigen Hamburgerin führt nach Griechenland und Israel. Für Gesprächsstoff sorgt ihr Alltag in einer jüdischen Großfamilie und Susans früher Erfolg als Schauspielerin.

Anna Wilken über ihren unerfüllten Kinderwunsch

2014 nahm Anna Wilken bei „Germany’s Next Topmodel“ teil und ging damals freiwillig, weil das TV-Format für sie nicht die echte Modelrealität widerspiegelte. Erfahrungen sammelte sie zuvor schon als Model unter anderem in Paris. Was die heutige Influencerin und Buchautorin bereits ihr Leben lang begleitet, ist ihre chronische Krankheit Endometriose, über die sie heute offen sprechen kann. Denn in Zusammenhang mit dieser Diagnose steht nicht nur der eigene Kinderwunsch, sondern auch die Aufklärung über eine der häufigsten Unterleibserkrankung bei Frauen.

Almuth Schult kämpft gegen Vorurteile im Frauenfußball

Die Nationaltorhüterin und ARD Sportschau-Expertin Almuth Schult ist als Mutter von Zwillingen die einzige Bundesliga-Spielerin mit Kindern. Mit Jana Ina Zarrella spricht sie über veraltete Geschlechterrollen, was man sich als Frau im Fußball alles anhören muss, Gehaltsunterschiede im Profi-Fußball und ihren Abschied vom VfL Wolfsburg.

Thelma Buabeng über Tinder, Feuerwehrmänner und die Liebe

Schauspielerin und Aktivistin Thelma Buabeng ist zu Gast im #OMG Talk mit Jana Ina. Da haben sich zwei quirlige Charaktere gefunden, die schnell zu den wirklich spannenden Themen kommen: Männer und Dating. Unterschiedlicher könnten ihre Lebensentwürfe kaum sein.

Tijen Onaran macht sich für Frauen in der Wirtschaft stark

Gründerin und Investorin Tijen Onaran unterstützt Frauen in der Wirtschaft und setzt sich für mehr Diversität in Unternehmen ein. Ihre Erfolgsgeschichte beeindruckt Jana Ina. Bei #OMG plaudern die beiden über das Netzwerken, Klischee-Schubladen und den Mut zu mehr Farbe.

