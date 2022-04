OMG – Die Talkshow mit Jana Ina Zarrella geht in die zweite Staffel!

per Mail teilen

#OMG-Fans aufgepasst: Nach dem großen Erfolg der Pilotstaffel von #OMG geht das Feel-Good-Format mit Hostin Jana Ina Zarrella in die nächste Runde – und das in der ARD Mediathek!

Neue Folgen der zweiten #OMG-Staffel mit Jana Ina Zarrella in der ARD Mediathek

Lachen, weinen, quatschen: In der ersten Staffel von #OMG haben Jana Ina Zarrella (45) und ihre Gäste auf Instagram getalked und gelacht, was das Zeug hielt. Jetzt zeigt SWR Schlager die neuen Folgen der Talkshow ab dem 12. April 2022 in der ARD Mediathek. Auf Jana Inas Talk-Ordnung stehen intime Pläuschchen mit prominenten Gästen!

Ein kleiner Vorgeschmack auf die zweite Staffel #OMG

Hostin Jana Ina Zarrella führt Talks, die unter die Haut gehen

In der zweiten Staffel von #OMG lädt Jana Ina Zarrella ihre Gäste zum privaten Talk in eine Berliner Wohnung ein. Schon wieder eine 08/15-Kaffeeplauderei unter Frauen? Nix da! Zwischen Küche und Wohnzimmer wird bei einer Tasse Kaffee ganz offen über Themen gesprochen, die unter die Haut gehen: Liebe, Karriere, Träume – Meilensteine aus dem Leben starker Frauen von heute. Dabei überzeugt die gebürtige Brasilianerin mit viel Feingefühl, ohne dabei je ihre gute Laune zu verlieren.

Den Staffel-Kick-off macht Fitness-Star Sophia Thiel

Los geht's am Dienstag, den 12. April, mit der Fitness-Influencerin und Buchautorin Sophia Thiel (27). Freut euch auf einen ernsten Talk über Mental Health und die Tücken von Social Media – und natürlich auf ein kleines Fitness-Workout für Jana Ina! Bis zum 31. Mai erwartet euch dann jeden Dienstag ein neuer spannender Talk-Gast bei #OMG. Veröffentlicht wird die aktuelle Folge immer dienstags in der ARD Mediathek, die dann anschließend jeweils ein Jahr lang verfügbar ist. #OMG, die Dienstage sind gerettet!