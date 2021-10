Der ehemalige DSDS-Kandidat Mike Leon Grosch erscheint mit einem neuen Schlagersong. Es handelt sich hierbei um eine ganz besondere Liebeserklärung des Sängers.

picture-alliance / Reportdienste radio tele nord

Rockröhre Mike Leon Grosch ist zurück. Als Zweitplatzierter der dritten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ sang er sich in so manches Fan-Herz. Nach seiner Coverversion von „Wunderschön“, die vergangenes Jahr erschien, folgt nun ein weiterer Herzenssong des Halb-Koreaners. Die neue Single „Nicht mal eine Stunde“ ist eine Liebeserklärung an Mike Leons Freundin Daniela.

„Ich möchte ein Lied für meine Freundin Daniela schreiben. Denn nicht mal eine Stunde, nicht mal einen Augenblick ertrage ich ohne sie.“

Von DSDS über's Radio zur Hochzeitsmusik

Nach seinem Erfolg bei DSDS scheint es erstmal still um Mike Leon Grosch zu werden. So arbeitet er zunächst beim Radio sowie im Vertrieb eines Modelabels. Mit einem Engagement als Hochzeitssänger in 2017 entdeckt er seine Passion zur Musik neu. Er erkennt, wie sehr er mit seinem warmen Stimmtimbre die Menschen berührt. So gründet Mike Leon eine Agentur und wird Hochzeitssänger.

Mike Leon Groschs Auftritt beim Supertalent bildet Anlass zur eigenen Musik

Letztes Jahr im November erscheint er auf der Bühne vom „Supertalent“ und singt für seine fünfjährige Tochter Ruby. Alle Juroren würdigen seinen Auftritt mit einer Eintrittskarte für die nächste Runde. Der 43-Jährige ist ermutigt, seine Musikkarriere fortzusetzen. Im Januar veröffentlicht Mike Leon dann seine Single „Wunderschön“. Bei diesem Lied handelt es sich um eine groovige Coverversion von CJ Taylors Original. Immer wieder sollte er diesen Song auf Hochzeiten singen. Und so produziert Mike Leon seine ganz eigene Version, die zum Tanzen einlädt.