Bühnen-Auftritte mit Schlagergrößen wie Vanessa Mai, Florian Silbereisen, Thomas Anders und zuletzt ein Debut als Moderator in einer Samstagabendshow im TV...

... wer wünscht sich das nicht? Für sein Alter hat dieser junge Mann schon allerhand erlebt: Miguel Gaspar, 12 Jahre, aus Bad Liebenzell in der Nähe von Stuttgart.

Vor einem Jahr stand er das erste Mal auf einer großen Bühne - und das mit seinem musikalischen Idol: Beim SWR Sommerfestival Open Air in Stuttgart im Juni 2019 ging sein großer Traum in Erfüllung, als Sängerin Vanessa Mai ihn auf die Bühne holte.

"Vanessa, ich will mit Dir singen"

Juni 2019: Mit einem großen Plakat begann die musikalische Reise von Miguel Gaspar. Mit der großen Aufschrift "Vanessa ich will mit Dir singen" machte der damals Elfjährige beim Open Air in Stuttgart sein Vorbild Vanessa Mai auf sich aufmerksam. Die Schlagersängerin zögerte nicht lange und holte den kleinen Fan prompt auf die Bühne. Innerhalb von Sekunden gewann der Schüler das Publikum für sich - und Idol Vanessa gleich mit!

Das gemeinsame Duett "Ich vermiss Dich so" vom Stuttgarter Schlossplatz wurde millionenfach auf den sozialen Netzwerken geklickt und ist bis heute noch ein gern gesehener, emotionaler Moment.

Miguel Gaspar: Überraschungspreis und Studiogast bei SWR4

Als kleiner, musikalischer "Internetstar", bekam Miguel für seine spontane Glanzleistung an der Seite von Vanessa Mai den Preis "SWR4 Durchstarter des Jahres" im SWR4 Studio überreicht. Obendrauf gab's sogar noch einen Überraschungspreis: Sein persönliches Idol Vanessa Mai lud ihn per Videobotschaft auf ein Treffen ein - fernab von Bühne und Scheinwerferlicht!

Miguel erzählt, wie es war, als Vanessa Mai ihn auf die Bühne geholt hat. SWR SWR - Foto: Paula Franke

Auf ein Eis mit Vanessa Mai

Einen Star ganz persönlich treffen - das kann Miguel damit wohl auch von seiner Bucketlist streichen. Bei dem Treffen mit Vanessa Mai lernte der kleine Nachwuchs--Künstler die Sängerin nochmal von ihrer privaten Seite kennen. Und es blieb nicht nur bei der Einladung auf ein Eis: Vanessa lud Miguel kurzerhand für einen Tag zu sich ins Tonstudio ein, um einen Blick hinter die Kulisse werfen zu können.

Von "The Voice Kids" zu "Klein gegen Groß"

Nach seiner Teilnahme bei Deutschlands Nachwuchssendung "The Voice Kids", Anfang des Jahres 2020, stellte sich Miguel als bekennender, junger Schlagerfan im Herbst 2020 einer neuen Herausforderung...

Klein gegen Groß: Das Schlagerduell gegen Thomas Anders und Florian Silbereisen

In einer Ausgabe von "Klein gegen Groß", einer Quiz-Show im Ersten, forderte der 12-Jährige die beiden Musikgrößen Thomas Anders und Florian Silbereisen zu einem spannenden Schlagerbattle heraus. Die Aufgabe: Schlagerhits anhand von nur drei aufeinander folgenden Worten aus dem jeweiligen Liedtext erkennen. Dass er dieser Aufgabe mehr als gewachsen ist, bewies Miguel neben Moderator Kai Pflaume einem deutschlandweiten Publikum.

Er gewann das Schlagerduell und verbannte damit nicht nur die beiden Showgrößen auf den schleimigen "Höllenstuhl", sondern sicherte sich damit seinen Preis: Ein Tonstudio-Besuch und Musikvideo-Dreh.

Miguel bei großer Silbereisen-Show dabei!

Florian Silbereisen zeigte sich neben Kollegen Thomas Anders als fairer Verlierer und setzte auf den Gewinn noch einen drauf: Er lud den jungen Schlagerfan in seine Show „Silbereisen gratuliert: Das große Schlagerjubiläum“ im Oktober 2020 ein, um ihn und Schlagerkollegen Thomas Anders als Musik-Duo anzusagen. Für den jungen Fan eine absolute Ehre!

Große TV-Momente und ein Debut als Moderator an der Seite von Beatrice Egli

Gut vorbereitet, textsicher und selbstbewusst löste Miguel seinen Gewinn in der TV-Show ein: An der Seite von Beatrice Egli moderierte er seine Schlagerduell-Gegner Thomas Anders und Florian Silbereisen an und stellte im Nachtrag die eingehenden Fanfragen an die beiden Schlagerstars. Neben der gelungenen Premiere als Nachwuchs-Moderator folgte ein abschließendes, gemeinsames Hit-Medley mit Gastgeber Florian und dem ehemaligen "Modern Talking"-Sänger.

Hit-Medley: Miguel singt mit Thomas Anders und Florian Silbereisen

"Die nächste Generation!", prophezeite Thomas Anders nach dem gemeinsamen Trio-Auftritt mit Schlagerkollege Florian Silbereisen UND Miguel. Er war sichtlich beeindruckt von der Leistung des Jungtalents. Das brachte er im Anschluss an die Show in einem sympathisch, anerkennenden Post zum Ausdruck.

Ein Lob von den ganz Großen - was soll da noch alles kommen? Wir sind schon jetzt ganz gespannt, was den jungen Miguel Gaspar als nächstes erwartet.