Michael Wendler hat nun erneut eine Grenze überschritten. RTL schneidet ihn aus allen schon fertig produzierten DSDS-Folgen raus.

Michael Wendler äußerte sich in seinem "Telegram-Chat" zu den neuen Maßnahmen gegen die Coronapandemie.

"KZ Deutschland??? Es ist einfach nur noch dreist, was sich diese Regierung erlaubt! Das Einsperren von freien und unschuldigen Menschen ist gegen jegliche Menschenwürde."

RTL beendete bereits im vergangenen Herbst die Zusammenarbeit mit Michael Wendler, ließ ihn jedoch in den bereits fertig produzierten Casting-Folgen drin. Nach den neuen Äußerungen ist es nun aber ganz klar: Der Sender schneidet Wendler komplett aus der Sendung raus, "selbst wenn dabei für die Zuschauer sichtbare, dramaturgische Lücken entstehen", heißt es in einer Pressemitteilung seitens RTL.

Wir verurteilen jegliche Form von Antisemitismus, Rassismus, sowie Diskriminierung auf das Schärfste. Jörg Graf – Geschäftsführer RTL

Wendler selbst verteidigt sich und weißt alle Vorwürfe von sich. Er sei kein Holocaust-Leugner noch Verharmloser der Naziverbrechen. "Mit der von mir verwendeten Abkürzung "KZ" in meinem Bericht war zu keiner Zeit das Wort Konzentrationslager gemeint!"

Michael Wendler: Was noch alles geschah

Knapp einen Monat nach seinen Äußerungen zu Verschwörungstheorien meldet sich Michael Wendler am Wahltag in den USA mit einem minutenlangen Statement in seiner Instagram-Story zurück.

"Ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner. (..) Ihr könnt mich einen Corona-Realist nennen oder einen Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker. Aber mit Sicherheit bin ich kein Aluhut-Träger oder Verschwörungstheoretiker." Er habe gemerkt, dass das, was er gepostet hat, nicht richtig wahrgenommen wurde.

Der Wendler entschuldigt sich bei RTL

Die Gleichschaltungsvorwürfe an RTL müsse er revidieren. "Ich muss mich bei RTL an dieser Stelle entschuldigen." Er begründet seinen Ausstieg bei dem Sender damit, dass er frühzeitig angekündigt habe, im Falle eines erneuten Lockdowns, auszusteigen. Denn im März sei er beim ersten Lockdown während einer TV-Produktion mit RTL von seinem Hotel "wie ein Hund auf die Straße geschmissen" worden. Das habe ihn zutiefst bestürzt.

Ehefrau Laura Müller sei völlig unpolitisch

Ehefrau Laura Müller, die als Influencerin arbeitet, verlor durch die Verschwörungstheorien ihres Mannes fast alle ihre Werbepartner. Das empfindet Michael Wendler als ungerecht.

"Sie ist eine junge Frau, die völlig unpolitisch ist. Und zu den Maßnahmen der Regierung und zu Corona keine große eigene Meinung hat." Sie hatte sich gleich zu Anfang zu ihrem Ehemann bekannt und gesagt sie sei wie die Schweiz: neutral und unpolitisch.

Imago imago images / Future Image

Was war passiert?

Am Donnerstag, den 8. Oktober, verkündete der Schlagersänger Michael Wendler abends seinen überraschenden Ausstieg aus der RTL-Show DSDS. Was dann folgte, hat viele seiner Fans und sogar seinen Manager Markus Krampe geschockt. In seiner Instagram-Story begründete Michael Wendler seinen Ausstieg mit den Verschwörungstheorien.

"Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor." Instagram-Story/Michael Wendler

Michael Wendler erklärte sich bei Instagram

Nahezu alle TV-Sender würden sich "mitschuldig" machen, seien "gleichgeschaltet" und "politisch gesteuert". Anschließend verwies Michael Wendler auf seinen neu gegründeten Kanal bei dem Instant-Messaging-Dienst "Telegram". Nur dort könne er die "ganze Wahrheit" erzählen. Alle anderen Netzwerke (Instagram, YouTube und Facebook) seien zensiert und wichtige Informationen würden dort gelöscht. Kurios dabei: Wendler sprach in dem veröffentlichten Video nicht frei, sondern las seinen Text von einem Blatt ab.

Nach den Verschwörungstheorien scheint er sich seine Karriere verbaut zu haben: Die Supermarktkette, mit der er einen Werbevertrag abgeschlossen hatte, nahm die gerade erst veröffentlichten Werbespots wieder von der Bildfläche.

Aus bei RTL und DSDS

Anfang Oktober äußerte er Verschwörungstheorien und verlor dadurch einen Werbevertrag. Auch der Fernsehsender RTL positioniert sich: Nachdem Michael Wendler verkündet hatte, er wolle von sich aus nicht mehr Teil der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury sein, verkündete nun auch der Jury-Vorsitzende Dieter Bohlen, dass es auch im Jahr 2021 ohne Michael Wendler weitergehen werde. Das war's also vorerst mit der großen Medien-Präsenz vom Wendler.

Geplatzte Gerichtstermine!

Auch in anderen Bereichen des Lebens läuft's bei Michael Wendler nicht ganz so rund: Zwei Gerichtstermine soll er versäumt bzw. verschoben haben. Bei dem einen ging es um die Beihilfe zur Insolvenzverschleppung. Michael Wendler sollte zu dieser Anklage Stellung nehmen und erschien nicht zum Termin. Bei dem anderen Gerichtstermin im November geht es um Tantiemen von der GEMA, also um Geld von der Verwertungsgesellschaft für Musik. Diesen für Michael Wendler so wichtigen Termin ließ er auf das Jahr 2021 verschieben.

Wendler-Manager Markus Krampe zeigte sich schockiert

"Für mich ist er krank", so reagierte sein Manager Markus Krampe noch am selben Abend in der Late-Night-Show von Comedian Oliver Pocher bei RTL. Kurz vor seinem Instagram-Post habe Michael Wendler ihn im Auto angerufen und gesagt: "Wir werden alle sterben!" Und er (Wendler) wolle als Held sterben. "Das ist eine menschliche Tragödie", so Krampe mit Tränen in den Augen im TV.

Michael Wendler pflege engen Kontakt zu Attila Hildmann

"Es hat sich über einen längeren Zeitraum angedeutet", so Krampe weiter. Schon in den vergangenen Wochen sei der Wendler immer öfter mit krasseren Aussagen rund um Corona aufgefallen und angeeckt. Dass sich der Schlagersänger dermaßen in seine Corona-Verschwörungstheorien hineingesteigert habe, dürfte auch mit seinem immer engeren Kontakt zu Attila Hildmann zu tun haben, so Krampe. Der als Koch bekannt gewordene Hildmann sorgt schon seit einiger Zeit mit seinen Verschwörungstherorien rund um Corona für Aufsehen.