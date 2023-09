per Mail teilen

Olaf der Flipper und den Hit "Wir sagen danke schön" kennt echt jeder! Den Hype wollte DASDING-Reporter Lukas Stauss verstehen und hat den Schlagerstar einen Sommer lang begleitet.

Siebenteilige YouTube-Dokumentation: "Mein Sommer mit Olaf der Flipper"

Was haben schunkelnde Raver, Rentner in Glitzeranzügen und Partypeople am Ballermann gemeinsam? Ganz genau! Sie alle feiern Olaf der Flipper!

Was genau diese Masseneuphorie um den Schlagersänger und den legendären Hit "Wir sagen danke schön" über alle Altersgrenzen hinweg auslöst, hat DASDING-Reporter Lukas Stauss versucht in einer siebenteiligen Youtube-Dokumentation herauszufinden! Sein Roadtrip durch den Schlagerstrudel ist ein unterhaltsamer Blick hinter die Kulissen von TV-Aufzeichnungen, Festivals, Schlagerkonzerten, Fan-Manie und dem Leben von "Olaf der Flipper“.

Olaf der Flipper performt auf dem Parookaville-Festival, dem größten Elektro-Festival Europas, im Juli 2023. picture-alliance / Reportdienste dpa | Christoph Reichwein

Vom Ballermann bis Parookaville-Festival: Olaf der Flipper gewährt einen Blick hinter die Kulissen

Ob im Megapark am Ballermann oder auf dem Parookaville-Festival in Nordrhein-Westfalen: Olaf der Flipper, der mit bürgerlichen Namen Olaf Malolepski heißt, ist auf jeder Party ein gerngesehener Stimmungsgarant! Der Schlagersänger tritt seit der Auflösung der Flippers im April 2011 als Solokünstler auf und begeistert heute noch mit dem Lied "Wir sagen danke schön" Musikfans von jung bis alt.

Die erste YouTube-Folge von "Mein Sommer mit Olaf der Flipper" gibt's am 19. September ab 18 Uhr auf dem SWR Schlager YouTube-Kanal. Der zweite Teil der Serie erscheint bereits am 21. September – von da ab gibt's wöchentlich donnerstags um 18 Uhr eine neue Folge.