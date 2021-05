Die beliebte Partykneipe "Bierkönig" an der Playa de Palma hat wieder geöffnet! Zur Freude vieler Urlauber, die aktuell auf der Insel sind. Doch Party? Fehlanzeige.

Ein Stück Normalität kehrt ein am Ballermann auf Mallorca, denn die erste Kult-Kneipe hat am 20. Mai 2021 ihre Pforten geöffnet: Der "Bierkönig". Doch wer jetzt denkt, er könne es in dem Vergnügungslokal an der Schinkenstraße wieder so richtig krachen lassen, der hat sich getäuscht. Das sehen auch Malle-Stars wie Isi Glück so.

Zwischen Skepsis und Euphorie - Das sagen die Malle-Stars Isi Glück und Peter Wackel

Auch Malle-Sängerin Isi Glück freut sich, dass so langsam wieder Leben in die Schinken- und Bierstraße einkehrt. Für sie steht jedoch fest: Party wird es in diesem Jahr auf Malle nicht geben! In ihrer Instagram-Story richtet sie dazu klare Worte an ihre Fans:

Ihr könnt gechillt euren Mallorca-Urlaub hier verbringen, aber ich appelliere an jeden, sich an die Regeln zu halten! Wir müssen aus dem letzten Jahr gelernt haben.

Partysänger Peter Wackel: "Juhuuu, der Bierkönig öffnet wieder!"

Peter Wackel kann seine Freude über die Wiedereröffnung der beliebten Partykneipe kaum fassen. Und er hat auch gleich ein paar Eindrücke von der Eröffnung parat:

Definitiv KEINE Party im "Bierkönig" - Zutritt nur mit Voranmeldung

Eng zusammenstehen, quatschen, tanzen und Bierchen trinken? Wohl eher nicht. Und: Rein kommen nur diejenigen, die sich vorher über die Website des Partylokals angemeldet haben. Nach der Registrierung erhält der Besucher eine E-Mail mit einem QR-Code, den er am Eingang vorzeigen muss. Somit kann der Gast im Falle von Covid 19 entsprechend vom Lokalbetreiber kontaktiert werden. Darüber hinaus besteht im gesamten Bereich der Szene-Kneipe eine Maskenpflicht - außer an den Tischen. Diese werden wiederum mit maximal 4 Personen besetzt.

Welche Partykneipen am Ballermann werden nachziehen?

Ob in Kürze noch weitere große Diskotheken und Kneipen auf Mallorca wie der "Megapark" oder das "Oberbayern" öffnen werden, bleibt abzuwarten. Wir bleiben aber für euch dran. Der "Bierkönig" jedenfalls geht mit einem gut durchdachten Hygienekonzept an den Start. Es bleibt also spannend...