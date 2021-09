Die Regionalregierung der zu Spanien gehörenden Mittelmeerinsel Mallorca hat aufgrund sinkender Fallzahlen beschlossen, die Corona-Regeln zu lockern.

Endlich können alle Partyfreunde der beliebten Ferieninsel aufatmen! Denn aufgrund rückläufiger Corona-Zahlen wurde das nächtliche Versammlungsverbot auf Mallorca und Formentera aufgehoben. Das bedeutet, dass sich Menschen aus verschiedenen Haushalten auch nachts wieder treffen dürfen. Denn seit Ende Juli waren diese Zusammenkünfte zwischen 1 Uhr (später ab 2 Uhr) und 6 Uhr verboten.

Auch "Party" unter bestimmten Voraussetzungen auf Malle wieder möglich

Auch was das Zusammenkommen in Bars und den beliebten Party-Kneipen angeht, wurde gelockert: So dürfen ab jetzt im Innenbereich wieder bis zu acht Personen an einem Tisch bewirtet werden, im Außenbereich sogar bis zu zwölf Personen. Der Wermutstropfen: Getanzt werden darf immer noch nicht! Diskotheken und Clubs bleiben vorerst weiterhin geschlossen.

Ein Foto aus vergangenen Tagen - vor Corona! Der deutsche Malle-Sänger Peter Wackel bei einem seiner Auftritte in der beliebten Partykneipe "Bierkönig" im Jahr 2019. picture-alliance / Reportdienste Clara Margais

Auch die Malle-Stars freuen sich wieder über Auftritte wie im Bierkönig

Auch wenn die Party im Bierkönig inzwischen eine andere ist – die Live-Auftritte in der bekannten Spaßkneipe nehmen wieder deutlich an Fahrt auf! Insgesamt ist das Publikum auf 100 Personen beschränkt; im Vergleich zu früher sitzen die Partypeople jetzt an Bierbank-Garnituren. Wie auch immer – Malle-Stars wie Peter Wackel oder Mia Julia freut's!