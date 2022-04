per Mail teilen

Nach 2 Jahren coronabedingter Pause öffnet auch der Megapark an der Playa de Palma endlich seine Pforten! Da heißt es schnell nochmal die Textsicherheit checken und die wichtigsten Malle-Newcomer kennenlernen.

Sommer, Sonne, Sangria - endlich erwacht die Partyinsel Malle aus dem Corona-Schlaf und läutet die neue Saison 2022 mit dem legendären "Opening" (7. April 2022) ein. Den Auftakt auf der Megapark-Bühne macht kein Geringerer als Ballermann-Star Mickie Krause!

Aber jetzt gibt's erstmal was auf die Ohren! Damit ihr euch musikalisch schon mal einstimmen könnt, haben wir für euch ein paar Malle-Klassiker, aber auch neue Tracks, zusammengestellt!

Newcomer an der Playa de Palma: Werden das die neuen Malle-Stars?

Auch viele Newcomer wie Julian Sommer, Brummi Bryan oder Matusa und Flobo tummeln sich inzwischen am Ballermann-Himmel und wollen ihr Glück in der neuen Malle-Saison versuchen. Anbei schon mal ein kleiner musikalischer Vorgeschmack!

In jedem Fall: Es wird spannend! Aber was braucht eigentlich ein guter Ballermann-Hit, um auf der spanischen Partymeile erfolgreich zu sein? Und wie vielen Künstler*innen gelingt das in einer Sommersaison? Das haben wir einen, der sich auskennt, gefragt: Ikke Hüftgold.

Die Klassiker: Von Ikke Hüftgold über Isi Glück und Mickie Krause

Wer begeisterter Malle-Fan ist und für wen sich der Ballermann inzwischen schon wie das heimische Wohnzimmer anfühlt, der kennt sie alle! Ob "Mama Laudaaa" von Almklausi, "Ich schwanke noch" von Ikke Hüftgold, "Geh mal Bier hol'n" von Mickie Krause, oder "Für immer auf Mallorca" von Isi Glück & Julian Benz feat. DJ Mico.

Noch mehr Malle-Hits zum Abfeiern gibt's in unserer Spotify-Playlist: