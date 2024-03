Mit Maite Kelly gemeinsam in ihr neues Album "Nur Liebe" hören!

per Mail teilen

Hört gemeinsam mit Maite Kelly am 20. März 2024 in ihr neues Album "Nur Liebe"! SWR Schlager verlost 1 x 2 Sitzplätze für den Studiobesuch vor Ort im SWR Funkhaus in Stuttgart.

Maite Kelly geht am 28. März mit ihrem neuen Album "Nur Liebe“ an den Start! Und ihr habt die einmalige Chance, noch vor der offiziellen Albumveröffentlichung, mit ihr gemeinsam in die neuen Songs zu hören!

Mitmachen und gewinnen: SWR Schlager verlost 1 x 2 Sitzplätze!

Trefft Maite Kelly hautnah und persönlich am 20. März 2024 im Funkhaus in Stuttgart! Dann verrät sie euch, wie die Lieder entstanden sind und wie viel Persönliches von ihr in den Songs steckt. Los geht’s um 20 Uhr!

Wir verlosen 1 x 2 Sitzplätze für ein*e Gewinner*in plus Begleitung für den Studiobesuch vor Ort im SWR Funkhaus in Stuttgart. Was ihr dafür tun müsst? Füllt einfach die untenstehenden Felder aus! Mit ein bisschen Glück seid ihr dabei!

Teilnahmeschluss ist der 18. März 2024.

Bitte checkt vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.