per Mail teilen

Ein neues, junges Gesicht in der Pop-Schlager-Familie und mehr als "nur" die Nichte von Pop-Sänger Sasha: LINDA!

Von "Laserstrahlen" zu ihrem neuen Song "Wunder". Die 28-jährige LINDA startet gerade als junge Künstlerin in der Musikbranche durch. Am 27. Februar 2021 ist sie zur Primetime um 20.15 Uhr in einer großen ARD-Show zu sehen und fiebert sichtlich auf diesen Auftritt hin. Ob es sich dabei wohl um die "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" von Florian Silbereisen handelt?!

Mehr als nur die Nichte von Sänger Sasha

Als Künstlerin „LYNNE“ stand Linda Seidensticker (bürgerlicher Name) u.a. schon gemeinsam mit Onkel Sasha als (Background-)Sängerin auf der Bühne. 2015 begleitete sie ihn auf Tour und schrieb mit ihm gemeinsame Songs wie „Silver Linings“.

Nun ebnet sich LINDA ihren eigenen, musikalischen Weg: Mit "Laserstrahlen" stellt sie sich im September 2020 als Solo-Künstlerin der Musikwelt vor. Ihr Song "1 zu einer Million" ist der Titelsong der letzten Sat.1-Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick". Zuletzt releaste die Düsseldorferin ihre Ballade "Wunder" (am 12.Februar 2021).

LINDA's Leidenschaft: Musik und Songwriting mit ehrlichen Texten

Die Musik begleitet LINDA schon ihr ganzes Leben. Aufgewachsen in Hong Kong, als Fan von Disney-Filmen und der kleinen Bühne im Wohnzimmer, lässt sich ihre musikalische Begeisterung schon früh erkennen. In Deutschland singt die leidenschaftliche Sängerin in einer Schulband und widmet sich nach dem Studium ganz intensiv dem Songwriting.

Nach ersten Liedern auf Englisch, findet LINDA letztendlich in der deutschen Sprache ihre musikalische Heimat. Neue Songs werden zu allererst ihrer besten Freundin, ihrer Mutter und ihrer Oma vorgespielt. Die Lieder und ehrlichen Texte der Sängerin reihen sich in den Sound von Deutschpop-Künstlerinnen wie Yvonne Catterfeld ("Für dich"), Christina Stürmer ("Seite an Seite") oder Sarah Connor ("Wie schön du bist") ein.

In jeder der Zeilen steckt ein Teil von mir. [...] Musik ist meine kleine Parallelwelt, in der ich alles erfinden und erleben kann. LINDA

LINDA: Pur und echt auf Instagram

In den sozialen Medien zeigt sich die Künstlerin vielseitig, authentisch und lebensfroh: Von modernen Akustik-Coversongs querbeet, Eindrücken aus dem Studio beim Songwriting bis hin zu Schnappschüssen mit Hund Lola teilt LINDA ihren bunten (Musik-) Alltag mit den Fans - und liebt, was sie tut. Wir wünschen ihr dabei weiterhin ganz viel Glück!