Die Landesschau Baden-Württemberg sendet diese Woche täglich eine Episode der Serie "Schlager-Schwestern". Wir präsentieren euch hier alle Folgen exklusiv als Preview!

"Wilde Zeiten 2.0" ist der Name ihres aktuellen Albums, das sie neu überarbeitet am 6. November 2020 wiederveröffentlicht haben. Die Intention der neuen Album-Edition: Unbeschwerte Schlagerhits auch in diesen Zeiten.

In fünf Episoden geht die Landesschau der heilen Schlagerwelt der Hofmann-Sisters auf den Grund. Mit dabei sind auch Schlagerkollegen wie Hansi Hinterseer und Andy Borg. Am 21. November 2020 wird die Dokumentation "Anita & Alexandra Hofmann – In wilden Zeiten" als Ganzes um 22:15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Hier gibt's alle einzelnen Episoden als exklusive Preview!

Episode 1: Corona-Challenge

Die einschränkenden Corona-Maßnahmen stellen Anita und Alexandra auf eine harte Probe: Auftritte entfallen und ein direkter Kontakt zu Fans bleibt aus. On top folgt die Hiobsbotschaft, dass beide Schwestern an Covid-19 erkrankten.

Episode 2: Hofmanns Erzählungen

Mit einem Ständchen von Anita und Alexandra zum 40. Geburtstag des Vaters fing alles vor 32 Jahren an und weil die ganze Familie mit half, wurde daraus eine Erfolgsgeschichte.

Episode 3: Geschwisterbande

Bei Anita und Alexandra Hofmann sind die Rollen klar verteilt! Die Schwestern könnten nicht unterschiedlicher sein. Das ist zumindest der Eindruck, der nach außen entsteht. Powerfrau Alexandra und stilles Wasser Anita? Das will Anita nicht auf sich sitzen lassen.

Episode 4: Fan-Verhältnis

Das Erfolgsrezept der Hofmann-Schwestern ist ein enger Fan-Kontakt. Doch wie ist das in Corona-Zeiten überhaupt noch möglich? Am Set des Videodrehs, beim Besuch einer Behinderten-Einrichtung und Treffen mit der Fanclubleitung geht die Dokumentation dieser Frage auf den Grund.

Episode 5: Zukunftsmusik

Nachdem die beiden Schwestern ihre Covid-19-Erkrankung auskuriert haben, steht gleich der zweite Lockdown bevor. Für Anita und Alexandra kein Grund, die CD-Preview ins Wasser fallen zu lassen. Ihre Lösung: ein Heimkonzert im Live-Stream! Ganz nah an den beiden dran, erfahren wir, ob der Album-Release dennoch funktioniert und was die Schwestern für sich aus der Krise mitnehmen.