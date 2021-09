Exklusiv: Mit Kerstin Ott ins neue Album hören – vor allen anderen!

per Mail teilen

Auf alle Fans von Kerstin Ott wartet eine exklusive Überraschung! Am Freitag, den 10. September erscheint das neue Album "Nachts sind alle Katzen grau" – und ihr habt bereits am Mittwoch, den 08. September, die Möglichkeit, mit ihr gemeinsam reinzuhören.

Was für eine Freude für alle Fans! Denn ihr habt jetzt die einmalige Gelegenheit, in das neue Album "Nachts sind alle Katzen grau" von Kerstin Ott zu hören - vor allen anderen!

Stellt Kerstin Ott eure Fragen live per Video-Schalte

In einem exklusiven Video-Chat präsentiert die Schlagersängerin, die immer lacht, ihre neuen Songs den Gewinner*innen. Macht jetzt mit bei unserem Gewinnspiel mit und stellt der Künstlerin eure persönlichen Fragen! Der Video-Chat startet am 8. September um 19 Uhr. Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist am selben Tag um 12 Uhr.

Mitmachen könnt ihr bis zum 08. September 2021, 12:00 Uhr

