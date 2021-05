Julia Beautx ist erfolgreiche Youtuberin, Influencerin, Schauspielerin und Sängerin. Aber Laufbänder sind nicht ihr Ding: Mal sehen, wie sie sich bei Vanessa Mai schlägt.

Als Julia Beautx 2013 ihre Youtube-Karriere startete, war sie noch Schülerin. Mittlerweile hat die 22-Jährige über zwei Millionen Abonennten auf ihrem Lifestyle-Kanal. Dort geht es unter anderem um ihre Morgenroutinen, DIY-Videos oder Fashion. Sie ist aber auch als Sängerin, Schauspielerin und Influencerin erfolgreich. Aber ihr Privatleben hält sie ziemlich unter Verschluss, außer dass sie mal großer Tokio Hotel-Fan war.

Bei Vanessa Mai auf dem verhassten Laufband

Ausgerechnet auf dem Laufband wird Julia Beautx bei "On Mai Way" gelöchert, denn das hasst sie wie die Pest. Dafür hat Gastgeberin Vanessa Mai auch einen guten Grund: "Weil man nicht nachdenkt und einfach labert." Da haben schon so ganz andere Promis wie Jonas Ems, Claudia Obert oder Judith Williams einiges ausgeplaudert, was ihr hier in den vorherigen Folgen sehen könnt.

Wie tickt Julia Beautx privat?

Vanessa Mai gibt auf jeden Fall alles, um das ein oder andere Detail aus Julias Privatleben zu erfahren, z.B. wie ihr richtiger Nachname ist. Bisher hat die Youtuberin auch noch nicht verraten, wo sie lebt. Aber so viel könnten wir schon mal verraten:

Ich wohne immer noch, da wo ich herkomme. Es ist schön, nach draußen zu gehen und Kuhscheiße zu riechen. Julia Beautx bei "On Mai Way"

So schlägt sich Julia Beautx auf dem Laufband

Was Julia Beautx noch so auf dem Laufband ausgeplaudert hat, sehr ihr hier in der neuen Folge von "On Mai Way".