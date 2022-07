Jürgen Drews hört auf!

Der König von Mallorca dankt ab! Im Herbst 2022 will Jürgen Drews endgültig in Rente. Das kündigte Onkel Jürgen in der ARD-Show von Florian Silbereisen an.

Jürgen Drews Abschied eröffnet Florian Silbereisens Schlagerstrandparty 2022 Was für ein emotionales Show Opening bei „Die große Schlagerstrandparty 2022" in der ARD: Jürgen Drews kündigt gemeinsam mit Ehefrau Ramona sein Karriereende an! Der Grund? „Die letzten zwei Jahre haben uns gezeigt, dass es auch ohne Bühne geht. Gerade Jürgen hat gemerkt, wie schön es ist, zuhause zu sein und auch einfach mal die Zeit zu haben, ohne Termindruck”, erzählt Ehefrau Ramona. „Und da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: „Irgendwann, lieber Onkel Jürgen, ist mal gut!” „Warum nicht jetzt, wann dann?” Dem König von Mallorca geht's gut „Und bevor ich wirklich zusammenbreche, möchte ich mich schon vorher verabschieden und mich beim Schicksal bedanken und bei euch: Es war eine schöne Zeit!“ Spekulationen über seinen Gesundheitszustand wies Jürgen zurück. „Ich fühle mich wohl, aber es wird im Herbst beim Florian meine letzte Sendung sein.” Jürgen und Ramona liegen sich in den Armen und weinen. Moderator Florian Silbereisen merkt, wie schwer der Abschied fällt und möchte die beiden nicht mit weiteren Fragen quälen. Aber eins ist auch für Flori klar: „Bis dahin werden wir dich in unseren Shows mit deinen Hits sowas von abfeiern, wie du es noch nie erlebt hast!” Ehefrau Ramona ist Onkel Jürgens Rückgrat picture-alliance / Reportdienste dpa | Patrick Seeger Ganz plötzlich kam die Entscheidung Ramona zufolge aber nicht: „Es war schon ein kleiner Prozess bei Jürgen im Gange, dass er dann sagt: 'Ich glaube so langsam kommt die Zeit. Da müssen wir mal überlegen, dass ich aufhöre'." Auf seine Frau ist Verlass – und das schon seit 31 Jahren Ehe! „Wie oft du mir schon geholfen hast, das alles zu..." – die Tränen lassen Onkel Jürgen nicht weitererzählen. „Ramona ist für mich das Größte, sie ist wirklich mein Rückgrat.” „Und ich gehe auch ohne zu murren – ich habe meine Ramona. Es geht mir gut, ich bin gesund.”