Unternehmerin Judith Williams hat schon sehr viel erlebt in ihrem Leben und hat auf dem Laufband bei Vanessa Mai bestimmt jede Menge zu erzählen.

Im Leben von Unternehmerin und Moderatorin Judith Williams (49) gab es einen entscheidenden Wendepunkt, der gleichzeitig ein brutal harter Schicksalsschlag war. Sie musste ihren Beruf als Opern - und Musicalsängerin aufgeben, weil sie ihre Stimme durch eine Hormontherapie nach einer Krebserkrankung verlor. Ihre absolute Lieblingsrolle, die Maria aus "West Side Story", würde sie nie wieder spielen können.

Wenn du am Boden bist, musst du selbst aufstehen. Judith Williams auf ihrer Internetseite

Judith Williams und ihr Verkaufstalent

Und wie sie wieder aufgestanden ist. Bei einem Job im Fitnessstudio entdeckte ihr Verkaufstalent und ging zum Verkaufsfernsehen. Da hatte sie den Ruf, auch die Ladenhüter an den Mann zu bringen. Irgendwann wollte sie dann ihr eigenes Ding machen und gründete 2007 ihr eigenes Unternehmen mit Kosmetik, Schmuck und Mode.

Judith Williams und "Die Höhle der Löwen"

Seit 2014 ist sie bei der erfolgreichen Gründershow "Die Höhle der Löwen" bereits in der 9. Staffel als Investorin dabei und wurde damit noch viel bekannter. Bei der Tanzshow "Let's Dance" hat sie 2018 auch schon mitgemacht und ist sogar auf dem 2. Platz gelandet. Wie sie sich bei Vanessa Mai auf dem Laufband schlägt und was Judith Williams noch Spannnendes zu erzählen hat, erfahren wir am 29. April ab 19 Uhr in der nächsten Folge von "On Mai Way" auf unserem Youtube-Kanal.