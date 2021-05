Was war denn da los? Partysänger Ikke Hüftgold hatte zu einer Instagram-Challenge aufgerufen – dann wurde sein Kanal für kurze Zeit gesperrt! Dabei hat er grade richtig fette Party-News im Gepäck!

Ikke Hüftgold plant für Juli 2021 eine fette Karnevalsparty in Heiligenroth im Westerwald (RLP, Rheinland-Pfalz). Aber was steckt dahinter und was hat das ZDF damit zu tun? Nochmal ganz von vorne:

Typisch Ikke Hüftgold!

Dass der Malle- und Partyschlagersänger Ikke Hüftgold, alias Matthias Distel, gerne mal einen raushaut, ist seinen Fans ja bereits bekannt. Jetzt gibt's gleich zwei Instagram-Stories, mit denen er für Aufsehen sorgt.

Ikke sprengt Instagram-Kanal nach Saufbild-Challenge

Damit hat auch er nicht gerechnet! Ikke Hüftgold hatte am vergangenen Wochenende zu einer witzigen Instagram-Challenge aufgerufen, die aber aus dem Ruder lief. Der Aufruf an seine Fans:

So Freunde, ich hab' gewettet, dass ich bis morgen 500 Storys reposte mit dem Song „Ich schwanke noch“, jetzt seid ihr gefragt! Euer Saufbild, mit meinem Song, in der Verlinkung, ihr bekommt euren Repost! (…) Feuer frei! Ikke Hüftgold auf Instagram

Unfassbare 972 Posts wurden abgesetzt - allein 350 davon hat der Partysänger gerepostet. Dann war Schluss. Sein Instagram-Account: Gesperrt!

Ikke plant Karnevalsveranstaltung inkl. "ZDF-Fernsehgarten-Aftershowparty"

Nachdem Instagram wieder bei Ikke läuft, haut der Partysänger direkt die nächste fette News raus: Da in manchen Teilen Deutschlands nun sukzessive wohl die lang ersehnten Corona-Lockerungen in Kraft treten sollen, hat auch Ikke dazu gleich 'ne Idee! Er plant für Juli 2021 in Heiligenroth (Kreis Westerwald in RLP) ein mega Karnevalswochenende! Quasi eine Art "Nachholung des Oktoberfests 2020, der Weihnachtsmärkte, usw."

Anschließend soll es dann mit, wie er sagt, "500 Partypeople" weiter nach Mainz gehen um beim ZDF eine große "Fernsehgarten-Aftershowparty" zu rocken! Kaum zu glauben, aber dies sei laut den Angaben des Künstlers wohl schon "in der Organisation" und man habe bereits auch seitens des ZDF "grünes Licht".

Darüber hinaus ist Ikke Hüftgold überzeugt:

In wenigen Tagen wird die Bundesregierung (...), entscheiden, dass wir uns wieder mit 500 Mann zusammensetzen und saufen können! Und das werden wir tun! Mit euch! Im Juli! Ikke Hüftgold in seiner Instagram-Story vom 10. Mai 2021

Dann ergänzt der Sänger, dass noch zwei weitere Veranstaltungen geplant seien. Mehr dazu verrät Ikke aber noch nicht... es bleibt also spannend!