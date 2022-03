Ikke Hüftgold startet große Ukraine-Hilfsaktion: "Wir bringen 500 Kinder mit ihren Müttern nach Deutschland!"

Dass Ikke Hüftgold ein großes Herz hat, hat er schon mehrfach bewiesen. Jetzt hat der Partyschlager-Sänger eine große Hilfsaktion für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gestartet!

Fallende Bomben, Frauen und Kinder, die ihre Ehemänner und Väter zurücklassen müssen, Hunger, Angst - der Ukraine-Krieg ist nach wie vor in vollem Gange. Die Betroffenheit und die Unterstützung der Menschen - weltweit ungebrochen! Auch bei vielen Schlagerstars.

Einer, der unbedingt aktiv werden und helfen muss: Matthias Distel alias Ikke Hüftgold. Sein Appell:

Wir brauchen euch, euer großes Herz und einen Platz in eurem Zuhause!

Gemeinsam mit seiner Stiftung "Summerfield Kids Foundation" und der "Max Stillger Stiftung" startete der Partysänger auf seinem Instagram-Kanal eine große Hilfsaktion für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Das Ziel: Ikke Hüftgold und sein Team wollen vertriebene Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet retten und ihnen eine Unterkunft zur Verfügung stellen.

Der Krieg ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann für Kinder. Und eine Flucht unter den Bedingungen, bei der Kälte, durch Wälder, Felder, das hat uns jetzt dazu bewogen zu sagen, wir helfen da!

Tausende Betten, Geld- und Sachspenden, Ärzte, Dolmetscher - Aufruf Ukraine-Hilfe ist ein voller Erfolg!

Geplant war, 500 Kinder mit ihren Müttern nach Deutschland zu bringen und ihnen in Limburg an der Lahn, der Heimatstadt von Ikke Hüftgold, und Umgebung ein sicheres Zuhause zu bieten. Dass der Aufruf jedoch solch große Wellen schlagen würde, damit hätte auch der Schlagerstar nicht gerechnet: Über tausend private Betten in Wohnungen und auf Bauernhöfen wurden in kürzester Zeit zur Verfügung gestellt. Unzählige Geld- und Sachspenden gingen ein - aber auch viele Bus-Unternehmen, Dolmetscher, Kinderärzte und Sanitäter boten sofort ihre Hilfe an.

Ikke Hüftgold und Team sind an polnisch-ukrainischer Grenze angekommen

Und dann wurde es ernst. Am Montagvormittag kamen der Sänger, der mitunter selbst am Steuer saß, mit einem Konvoi aus Reisebussen und Autos an der polnisch-ukrainischen Grenze an. Um die Leute auch in Empfang und mitnehmen zu dürfen, folgte vorab eine Registrierung durch die polizeilichen Behörden vor Ort. Die Lage an einem polnischen Bahnhof, beschreibt Ikke Hüftgold als "ruhig, überfüllt, aber sehr gut organisiert von polnischer Seite aus." Dann die erfreuliche Nachricht: Bereits zwölf Familien würden auf einen Platz in einem der Reisebusse warten.

Dass Ikke Hüftgold selbst vor Ort ist? Für den Sänger eine ganz klare Sache!

Ich muss wissen, wie es hier aussieht, ich will wissen, wo die Gelder unserer Spender hingehen, ich muss das alles mit einem guten Gewissen tun und ich habe tolle Freunde, eine tolle Firma, ein tolles Netzwerk.

Positiver Zwischenstand (07.03.22, am Vormittag): Die ersten sieben von 1.100 verfügbaren Betten konnten bereits auf einem Limburger Bauernhof belegt werden: Vier Kinder, zwei Frauen und ein Vater.

Wir haben binnen der letzten drei Tage schon sage und schreibe über hunderttausende Euro eingesammelt. Wir können also jetzt (...) jeden Tag zwei, drei Busse die nächsten Wochen runterschicken und die Leute dann in Deutschland verteilen.

Updates zum aktuellen Stand der Hilfsaktion gibt Ikke Hüftgold auf Insta!

Wer die Hilfsaktion weiter verfolgen möchte, der muss den Instagram-Kanal von Ikke Hüftgold checken! Dort gibt der Sänger regelmäßige Updates und hält seine Community auf dem Laufenden.