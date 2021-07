Der Countdown läuft! Helene Fischer überraschte die Fans mit News: Ein neues Album! Die erste Single ist das Duett „Vamos a Marte“ mit Luis Fonsi.

News von Helene Fischer: Neues Album, neue Single

Lange war es still um Schlager-Ikone Helene Fischer. Zuletzt zierte ein goldener Kreis die leergeräumten Social-Media-Kanäle der Künstlerin und ließ ihre Fischer-Fans "atemlos". Nun hat die Sängerin ihr Schweigen endlich gebrochen und das Warten hat ein Ende! Die Vorfreude der Fans könnte nicht größer sein, denn zu ihrem Geburtstag macht sich Helene Fischer nach langer Bühnenpause das größte Geschenk: Ein neues Album!

Ich durfte mir endlich mal die Zeit gönnen und nehmen an Songs zu schreiben und hab mich so eingebracht, wie ehrlich gesagt noch nie. Deswegen glaube ich, dass es auch mein persönlichstes Album ever wird!

Von Deutsch zu Spanisch: Erste Single „Vamos a Marte“

Wie wir nun wissen, ist Helene immer für eine Überraschung gut: Die erste Single aus ihrem neuen Album, gemeinsam produziert mit Latinosänger Luis Fonsi, heißt „Vamos a Marte“ und erscheint, einen Tag nach Helene Fischers Geburtstag, am 6. August 2021.

Ob wir uns also auf tanzbare Latin-Pop-Rhythmen freuen können oder eher eine romantische, langsame Ballade? Der Titel des Duetts heißt auf Deutsch in etwa "Lass uns zum Mars fliegen". Was der Song wohl für eine Geschichte erzählt? Wir werden es bald erfahren!

Flashback mit Luis Fonsi: Kein Unbekannter für Helene Fischer

Die Kollaboration mit Sänger Luis Fonsi kommt nicht von ungefähr. Helene Fischer performte schon gemeinsam mit dem lateinamerikanischen Hitmaker in der Helene Fischer Show 2018 und bei der Echo-Verleihung. Spanisch stand der Schlager-Sängerin schon damals gut zu Gesicht und Latin-Pop-Künstler Luis Fonsi machte eine gute Figur neben der hübschen Blondine.

Flashback gefällig?

Helene Fischer und ihre Duett-Partner

Die Liste an außergewöhnlichen und sagenhaften Duetts von Helene Fischer ist lang. In ihrem Best of der "Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente" stellte sie zuletzt viele musikalische Highlights unter Beweis: Die Schlager-Queen sang schon ein Duett mit dem verstorbenen Elvis, stand bereits mit internationalen Weltgrößen wie Robbie Williams, Nick Carter, Tom Jones und zuletzt mit Josh Groban auf der Bühne und im Studio. Wer kann das noch toppen?

Spekulationen: Helene Fischer im Duett mit Florian Silbereisen, Rapper Capital Bra, Ed Sheeran oder Justin Timberlake

Nach der Ankündigung eines neuen Albums spannte Helene ihre Fans zu der neuen Single und ihrem neuen, geheimnisvollen Duettpartner ganz schön auf die Folter und ließ ihre Follower in der Instagram-Story rätseln. Die Fanbase war sichtlich kreativ: Von Duettvorschlägen mit Stars wie Bill Kaulitz, Pink, David Guetta, No Angels, Lady Gaga, Weltstar Beyoncé oder Ex-Freund Florian Silbereisen war alles dabei. Aber wer weiß, vielleicht versteckt sich ja tatsächlich noch einer dieser Überraschungskünstler auf den restlichen Songs des kommenden Albums von Helene Fischer. Es bleibt spannend!