Langsam geht's in die heiße Phase! Bis Helene Fischers neues Album am 15. Oktober erscheint, vertröstet der Megastar seine Fans mit heißen Shooting-Fotos und brandneuer Single!

Helene Fischer postet sexy Shootingbilder auf Social-Media

Heiß, heißer, Helene! Mit diesem attraktiven Bilder-Post meldete sich Helene Fischer (37) jetzt auf Instagram bei ihren Fans. Und das in knapperen Outfits denn je! Bei den Bildern handelt es sich um den ersten Einblick in ihre Foto-Session, deren Aufnahmen Teil der Deluxe Fanbox sein werden.

Helene Fischers neuer Look: Schlagerqueen oder Pin-up-Girl?

Nicht nur mit ihrer neuen Musik versetzt Helene Fischer ihre Fans in einen "Rausch". Die neue "Pin-up-Schlagerqueen" sorgt auf Social Media vor allem für Begeisterung. Von "Wie kann ein Mensch nur so wunderhübsch sein?" bis hin zu "Miss World" schöpfen Fans die volle Dröhnung an Lob für Queen Helene aus.

Es kommt allerdings auch zur leisen Kritik an der perfekten Helene Fischer: "Wenn nichts mehr richtig läuft, zieht man sich halt aus", schreibt ein Fan unter Helenes Post. Ein weiterer User findet: "Bisher hast du immer mit deiner wunderbaren Stimme überzeugt. So billige Outfits hast du nicht nötig." Fans sorgen sich, dass Helene ihre Natürlichkeit für eine "bessere" Vermarktung auf's Spiel setze.

"Volle Kraft voraus" heißt Helene Fischers neues Single!

Ich hoffe sehr, euch mit diesem Lied Hoffnung zu schenken, dass wir den Wandel des Lebens nicht aufhalten können und nur das Vertrauen darin wiederentdecken können, dass Fügungen uns nun mal vorbestimmt sind.

Der Titel scheint das musikalische Motto von Helenes neuem Song zu sein: eine Power-Ballade durch und durch! Die Nummer startet mit puren Pianoklängen, Helenes klare Stimme summt an. "Waren wir müde und am Boden, haben wir fest an uns geglaubt? Hielten uns im Arm und jede Strömung miteinander aus?" Doch jede Reise hat ein Ende, bis die nächste dann beginnt!

Und dann heißt es: Raus aufs offene Meer und zwar "Volle Kraft voraus"! Der neue Fischer-Song ist eine Wege-Trenner-Hymne die zeigt, dass Erinnerungen ewig leben, auch wenn eine neue Reise beginnt. Ab der zweiten Strophe setzt ein Beat ein, der den Hörer volle Kraft voraus treibt. Fetzige Ballade, die sofort ins Ohr geht!