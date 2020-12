Weihnachten mit Helene Fischer: In diesem Jahr gibt es die Show als Best-Of-Sendung und als Album mit den besten 40 Songs aus den Sendungen.

Das neue Album von Helene Fischer

Die Helene Fischer-Show gehört für viele Menschen zum Weihnachtspflichtprogramm. Seit dem Jahr 2011 lockt die Sendung jedes Jahr rund fünf Millionen Zuschauer vor die Fernseher, die sich drei Stunden lang von Musikstars, Tänzern und anderen Entertainern begeistern lassen. Die zehnte Ausgabe, die in diesem Jahr stattgefunden hätte, konnte Corona-bedingt nicht produziert werden und so sendet das ZDF am 25. Dezember einen Rückblick auf die vergangenen Shows. Und was im Fernsehen sicher gut funktionieren wird, gibt es ab heute, dem 11. Dezember 2020, auch als Doppelalbum auf CD und als Streamingalbum mit vierzig Songs.

Hier ein Rückblick in Bildern mit den zauberhaftesten Momenten aus neun Jahren Helene Fischer-Show:

Das Besondere an der "Helene-Fischer-Show"

Was die Helene Fischer-Show schon immer von anderen Unterhaltungssendungen in der Primetime abhebt, sind die Duette der Gastgeberin mit anderen großen Stars. Bei den gemeinsamen Auftritten macht Helene Fischer Ausflüge in andere Genres und Sprachen und hatte schon große Legenden wie Tom Jones an ihrer Seite:

Neben Tom Jones waren auch schon Bryan Adams, Leona Lewis und Eros Ramazzotti zu Gast und natürlich viele deutschsprachige Schlagergrößen. Das Regenbogenfarben-Duett mit Kerstin Ott hat die 25 Millionenmarke bei YouTube geknackt, mit Andreas Gabalier hat sie es bei einem Rocklegenden-Medley richtig krachen lassen und zusammen mit Howard Carpendale besingt sie die größten Hits seiner 50-jährigen Karriere:

Viele dieser legendären Auftritte, finden sich auch auf dem Album "Meine schönsten Momente", das am 11. Dezember als Doppel-CD und bei den großen Streamingportalen pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheint. 40 Duette und Solotitel aus den vergangenen Jahren wurden zusammengestellt - was es bisher nur in der ZDF-Mediathek und auf YouTube zu sehen gab, gibt es jetzt auch gesammelt als Compilation. Am 25. Dezember um 20:15 Uhr präsentiert Helene Fischer im ZDF ihre persönlichen Highlights der vergangenen Jahre.